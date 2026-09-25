Còn thiếu sách giáo khoa không: Báo cáo mới nhất từ Bộ GD-ĐT

Bộ GD-ĐT: Đến hết ngày 24.9 đã đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình cung ứng sách giáo khoa phục vụ năm học 2026-2027.

Phụ huynh tìm mua sách giáo khoa, sách tham khảo cho con tại cửa hàng sách 231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, TP.HCM trước năm học 2026 - 2027 ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại báo cáo của Bộ GD-ĐT gửi Thủ tướng Chính phủ (số 6402/BGDĐT-GDPT), đến 17 giờ ngày 20.9.2026, tổng nhu cầu sách giáo khoa năm học 2026 - 2027 khoảng 245,94 triệu bản; số sách giáo khoa còn thiếu đã giảm từ 2.718.946 bản ngày 15.9.2026 xuống còn 776.259 bản; khoảng 99,69% tổng nhu cầu đã được đáp ứng, số còn thiếu khoảng 0,31%.

Đến hết ngày 24.9.2026, tổng số lượng sách giáo khoa đã phát hành thêm bảo đảm cung ứng đủ 776.259 bản thiếu đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ tại Báo cáo số 6402/BGDĐT-GDPT.

Bộ GD-ĐT chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục in bổ sung, cung ứng hơn 2,9 triệu bản sách giáo khoa từ nay đến hết 30.9.2026

Bộ GD-ĐT báo cáo đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục in bổ sung và cung ứng về các địa phương từ nay đến hết ngày 30.9.2026 khoảng 2.995.949 bản sách để đáp ứng nhu cầu phát sinh của học sinh và các thư viện nhà trường qua các kênh phát hành của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các nhà sách tại 34 tỉnh, thành phố. Đồng thời, có nguồn sách giáo khoa bổ sung nguồn dự phòng khi có thiên tai, bão lũ và các tình huống thực tế.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đảm bảo nguồn sách tại các đầu mối phát hành, đại lý, cửa hàng để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu phát sinh trong năm học, bao gồm nhu cầu mua bổ sung, sách giáo khoa tập 2 và các nhu cầu thực tế khác.

Đối với nhu cầu phát sinh, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã đảm bảo phân phối tại các cửa hàng, địa điểm cung ứng để đáp ứng nhu cầu phát sinh của học sinh và có thể mua trực tiếp hoặc trực tuyến.

Phụ huynh tìm mua sách giáo khoa trước năm học 2026 - 2027 tại TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Đồng thời, Bộ GD-ĐT chỉ đạo Sở GD-ĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục thông báo đầy đủ, kịp thời đến học sinh, cha mẹ học sinh về các điểm bán, địa chỉ mua trực tuyến, đầu mối hỗ trợ, hướng dẫn phương thức đăng ký và thời gian giao sách. Đối với đơn đặt sách qua các nền tảng trực tuyến của hệ thống, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bảo đảm cung cấp sách trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận đơn đặt hàng hợp lệ.

Bộ GD-ĐT sẽ tham mưu hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước đối với sách giáo khoa

Về giải pháp tổng thể thời gian tới, Bộ GD-ĐT báo cáo sẽ tham mưu hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước đối với sách giáo khoa, nghiên cứu thực hiện phù hợp quyền sở hữu nhà nước đối với bộ sách giáo khoa được lựa chọn sử dụng thống nhất trên toàn quốc, hoàn thiện cơ chế bảo đảm nguồn cung và đa dạng hóa phương thức phát hành, cung ứng.

Đồng thời, xây dựng chuỗi cung ứng sách giáo khoa trên nền tảng dữ liệu thống nhất, kết nối từ xác định nhu cầu, sản xuất, tồn kho, phát hành, điều phối đến cung ứng; thiết lập cơ chế dự báo, cảnh báo sớm và điều phối kịp thời, kết hợp nguồn lực tập trung với cung ứng tại chỗ và hình thành nguồn sách giáo khoa dự phòng tại địa phương, cơ sở giáo dục. Qua đó, chuyển từ xử lý thiếu sách phát sinh sang quản trị chủ động chuỗi cung ứng, bảo đảm sách giáo khoa đủ, đúng nhu cầu, kịp thời, ổn định và linh hoạt.

Bộ GD-ĐT nghiêm túc chịu trách nhiệm về việc thiếu sách giáo khoa ẢNH: NHẬT THỊNH

Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện cơ chế cung ứng theo hướng chủ động nguồn cung, linh hoạt phương thức phát hành, tăng khả năng cung ứng tại chỗ, có nguồn dự phòng, bảo đảm ổn định, lâu dài và đáp ứng đầy đủ quyền học tập của học sinh.

Báo cáo cũng cho biết Bộ GD-ĐT nghiêm túc chịu trách nhiệm về việc thiếu sách giáo khoa và sẽ tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.