Kiện toàn Ban Chỉ đạo về quản lý biên chế của hệ thống chính trị

Theo Quyết định số 182-QĐ/TW, Ban Chỉ đạo thực hiện quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) được kiện toàn gồm 13 nhân sự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Quyết định số 182-QĐ/TW ngày 2.6 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị ẢNH: TTXVN

Trong đó, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng ban. Trưởng ban Tổ chức Trung ương là Phó trưởng ban thường trực. Bộ trưởng Bộ Nội vụ là Phó trưởng ban.

Các ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Chánh án TAND tối cao; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Bộ trưởng Bộ Tài chính; Viện trưởng Viện KSND tối cao; Tổng Kiểm toán nhà nước; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương (phụ trách công tác quản lý biên chế).

Quyết định nêu rõ, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị các chủ trương và thực hiện quản lý biên chế thống nhất trong hệ thống chính trị giai đoạn 2026 - 2031.

Chỉ đạo việc triển khai và kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương, quyết định của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.

Ban Tổ chức Trung ương là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo thành lập tổ giúp việc để thực hiện nhiệm vụ; được sử dụng con dấu của Ban Tổ chức Trung ương để phục vụ công tác.

Văn phòng Trung ương Đảng bảo đảm điều kiện làm việc và kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Tiếp tục giảm 5 - 10% biên chế của hệ thống chính trị

Trước đó, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 40 về việc bổ sung, sửa đổi Quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; giao biên chế của hệ thống chính trị năm 2026 và định hướng giai đoạn 2027 - 2031.

Cán bộ xã Minh Châu (Hà Nội) xử lý thủ tục hành chính cho người dân (ảnh minh họa) ẢNH: TUẤN MINH

Về định hướng giao biên chế giai đoạn 2027 - 2031, kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế của hệ thống chính trị (khoảng từ 5 - 10%) trên cơ sở kế hoạch, lộ trình, cam kết trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương trong việc thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, áp dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số...

Bộ Chính trị yêu cầu cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là cán bộ cấp xã, phường, đặc khu; đồng thời nâng cao năng suất lao động khu vực công gắn với lộ trình giảm giờ làm việc và cải cách tiền lương.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu rà soát, điều chuyển biên chế từ nơi sử dụng kém hiệu quả sang những nơi thiếu nhân lực hoặc quá tải công việc. Phương thức quản lý biên chế sẽ chuyển từ chú trọng số lượng sang đánh giá chất lượng và hiệu quả thực thi công vụ.

Những trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoặc không hoàn thành công việc sẽ bị đưa ra khỏi hệ thống để tuyển dụng người có năng lực thay thế.

Kết luận nêu rõ phải thực hiện nguyên tắc "có vào - có ra", không để tình trạng vào biên chế là ổn định suốt đời.

Các cơ quan cũng phải ngăn chặn tình trạng "xin biên chế", "giữ ghế", "giữ cơ cấu" vì lợi ích cục bộ; rà soát, cắt bỏ các khâu trung gian, bộ phận hoạt động hình thức hoặc năng suất thấp.

Tổng biên chế hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026, không bao gồm lực lượng công an, quân đội và người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, là khoảng 2,23 triệu. Trong đó, có 336.300 cán bộ, công chức và 1,68 triệu viên chức.

Theo thống kê của Chính phủ cuối năm 2025, sau quá trình sắp xếp bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện, tổng số công chức, viên chức đã giảm khoảng 145.000 người, giúp tiết kiệm khoảng 39.000 tỉ đồng chi thường xuyên.