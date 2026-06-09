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Chính trị

Quy định mới về quản lý biên chế của hệ thống chính trị

Văn Chung
Văn Chung
Theo Cổng thông tin điện tử Đảng cộng sản Việt Nam
09/06/2026 13:18 GMT+7

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 183-QĐ/TW ngày 2.6 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.

Quy định 183-QĐ/TW quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác quản lý biên chế cán bộ, công chức, biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Cùng đó, quy định về số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập của hệ thống chính trị (các đơn vị sự nghiệp công lập), số người làm việc tại các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong hệ thống chính trị.

Quy định mới về quản lý biên chế của hệ thống chính trị - Ảnh 1.

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ẢNH MINH HỌA: TUẤN MINH

Về nguyên tắc quản lý biên chế, Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo quản lý biên chế, quản lý số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện trách nhiệm quản lý biên chế, quản lý số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tổng biên chế của hệ thống chính trị được quyết định theo nhiệm kỳ 5 năm và khi cần thiết.

Quy định giao chỉ tiêu biên chế, số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định trong tháng 10 hằng năm phù hợp với các điều kiện đi kèm; khuyến khích thực hiện cơ chế khoán biên chế gắn với khoán quỹ lương cho các cơ quan, đơn vị.

Tăng cường phân cấp, phân quyền, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong công tác quản lý, sử dụng biên chế. 

Chỉ thực hiện xem xét tăng chỉ tiêu biên chế khi được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức mới, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tăng quy mô, khối lượng công việc gắn với vị trí việc làm hoặc thiếu biên chế so với định mức quy định.

Thực hiện giảm biên chế theo quy định hoặc khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định kết thúc hoạt động, giải thể tổ chức, giảm chức năng, nhiệm vụ, đơn vị sự nghiệp công lập tăng mức độ tự chủ tài chính.

Quy định cũng nêu rõ về thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong công tác quản lý biên chế gồm: Bộ Chính trị; Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế; các cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế; các cơ quan, tổ chức trực thuộc Trung ương, ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18.7.2022 về việc ban hành quy định của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.

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