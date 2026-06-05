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Chính trị

Ông Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Thu Hằng
Thu Hằng
05/06/2026 09:22 GMT+7

Tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, ông Nguyễn Anh Tuấn đã tái đắc cử chức Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Sáng nay 5.6, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIV.

Ông Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Ảnh 1.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV

ẢNH: TUẤN MINH

Theo đó, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến có 145 ủy viên, giảm 32 người so với nhiệm kỳ XIII là 177 ủy viên. 

Đại hội đã bầu 135 ủy viên, khuyết 10 ủy viên và sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ khi có nhân sự đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV đã bầu 27 ủy viên Ban Thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV. 

Trong đó, ông Nguyễn Anh Tuấn, 47 tuổi, quê xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa, có trình độ tiến sĩ Quản lý kinh tế, đã tái đắc cử chức Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Ông Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV

ẢNH: TUẤN MINH

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Tuấn từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư.

Hội nghị cũng đã bầu 4 phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm: bà Thái Thu Xương, Phó chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII; ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII; ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII; ông Lê Văn Nghĩa, Trưởng ban Quản lý dự án Công đoàn khóa XIII.

Trong khuôn khổ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, được sự đồng ý của Ban Bí thư T.Ư Đảng, sáng 5.6, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Chương trình Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao đổi, thảo luận với đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Đây là dịp để đoàn viên, người lao động và cán bộ công đoàn cả nước trực tiếp phản ánh thực tiễn, đề xuất sáng kiến, kiến nghị giải pháp nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

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"Công đoàn không thể mạnh nếu xa công nhân. Công đoàn không thể hấp dẫn nếu người lao động không thấy quyền lợi của mình được bảo vệ tốt hơn. Công đoàn không thể hiện đại nếu vẫn chủ yếu hoạt động bằng giấy tờ, hội họp và khẩu hiệu".

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