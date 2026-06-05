Xây dựng Công đoàn Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp

Ngày 4.6, tại Đại hội XIV Công đoàn VN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại của tổ chức Công đoàn; đồng thời yêu cầu Công đoàn VN phải đổi mới nhanh hơn, sâu hơn và thực chất hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Phiên trọng thể của Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: TTXVN

Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những kết quả mà giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức Công đoàn đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: Không thể xây dựng một nền công nghiệp hiện đại nếu thiếu đội ngũ công nhân hiện đại; không thể nâng cao năng suất lao động nếu người lao động không được đào tạo, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng. Đồng thời, phát triển bền vững cũng không thể đạt được nếu đời sống của công nhân còn nhiều khó khăn và tiếng nói của họ chưa được lắng nghe đầy đủ.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, trước những biến đổi mạnh mẽ của thị trường lao động, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, tổ chức Công đoàn đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Công đoàn không thể mạnh nếu xa công nhân. Công đoàn không thể hấp dẫn nếu người lao động không thấy quyền lợi của mình được bảo vệ tốt hơn. Công đoàn không thể hiện đại nếu vẫn chủ yếu hoạt động bằng giấy tờ, hội họp và khẩu hiệu".

Trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Công đoàn VN cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Lấy người lao động làm trung tâm

Nhiệm vụ đầu tiên được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra là xây dựng giai cấp công nhân VN hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Không thể để công đoàn cơ sở chỉ là nơi tổ chức phong trào, thu đoàn phí, phát quà dịp lễ, tết. Công đoàn cơ sở phải là nơi người lao động tìm đến khi có vướng mắc về hợp đồng, tiền lương, bảo hiểm, an toàn lao động, điều kiện làm việc, nhà ở, đời sống gia đình và những vấn đề thiết thân hằng ngày. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

"Người công nhân hôm nay không chỉ cần đôi bàn tay cần cù, mà còn cần tri thức, kỹ năng, kỷ luật, tác phong công nghiệp, tinh thần đổi mới sáng tạo. Mỗi công nhân phải có cơ hội học tập suốt đời", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh và cho rằng, công đoàn cần phối hợp với Nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo để giúp người lao động nâng cao tay nghề, thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Thứ hai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu mọi hoạt động công đoàn phải lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hiệu quả của công đoàn không nằm ở số lượng văn bản hay số lượng phong trào, mà được đo bằng niềm tin, sự hài lòng của người lao động. "Mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi: người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Không thể để công đoàn cơ sở chỉ là nơi tổ chức phong trào

Một trong những nội dung được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành nhiều thời gian phân tích là vai trò của công đoàn cơ sở. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng phải coi công đoàn cơ sở là địa bàn quyết định sức sống của tổ chức. Vì vậy, công đoàn cấp trên cần hướng mạnh nguồn lực về cơ sở, hỗ trợ cán bộ công đoàn về kỹ năng đối thoại, thương lượng, giải quyết tranh chấp và bảo vệ quyền lợi người lao động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và chỉ đạo đại hội ẢNH: TUẤN MINH

"Không thể để công đoàn cơ sở chỉ là nơi tổ chức phong trào, thu đoàn phí, phát quà dịp lễ, tết. Công đoàn cơ sở phải là nơi người lao động tìm đến khi có vướng mắc về hợp đồng, tiền lương, bảo hiểm, an toàn lao động, điều kiện làm việc, nhà ở, đời sống gia đình và những vấn đề thiết thân hằng ngày", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Cùng với việc củng cố công đoàn cơ sở, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nhiệm vụ thứ tư là xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động không phải là hai phía đối lập mà cần được hài hòa để cùng phát triển.

"Doanh nghiệp phát triển thì người lao động phải có việc làm, thu nhập và điều kiện sống tốt hơn. Người lao động yên tâm, gắn bó, sáng tạo thì doanh nghiệp mới phát triển bền vững", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. Theo đó, công đoàn phải chủ động đối thoại từ sớm, giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở để ngăn ngừa tranh chấp lao động phát sinh.

Số hóa và minh bạch

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra yêu cầu thứ năm là xây dựng Công đoàn VN hiện đại, chuyên nghiệp, số hóa và minh bạch.

Các đại biểu tham dự Đại hội XIV Công đoàn VN ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý: "Công đoàn số không chỉ là có phần mềm quản lý đoàn viên. Công đoàn số phải giúp người lao động dễ dàng phản ánh kiến nghị, được tư vấn pháp luật, tra cứu quyền lợi, đăng ký hỗ trợ, tham gia khảo sát, đánh giá hoạt động công đoàn; giúp tổ chức công đoàn nắm chắc tình hình lao động, dự báo sớm tranh chấp, chăm lo đúng người, đúng việc, đúng thời điểm".

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chuyển đổi số phải giúp người lao động dễ dàng phản ánh kiến nghị, tiếp cận tư vấn pháp luật, tra cứu quyền lợi và nhận hỗ trợ khi cần thiết. Đồng thời, giúp tổ chức Công đoàn nắm chắc tình hình lao động, dự báo sớm nguy cơ tranh chấp để có giải pháp kịp thời.

Để làm được điều đó, đội ngũ cán bộ công đoàn cần được đào tạo chuyên nghiệp hơn về pháp luật lao động, an sinh xã hội, dữ liệu, truyền thông số và kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động.

Nhiệm vụ thứ sáu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra là công đoàn phải tham gia tích cực hơn vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố nền tảng xã hội của Đảng trong giai cấp công nhân; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, ý thức công dân, kỷ luật lao động, đạo đức nghề nghiệp và khát vọng cống hiến cho đoàn viên, người lao động.

"Công đoàn cần phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nhiều công nhân ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; để trong các nhà máy, công trường, khu công nghiệp, doanh nghiệp ngày càng có nhiều đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất, lao động sáng tạo, có uy tín với đồng nghiệp", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, ngay sau đại hội, Tổng Liên đoàn Lao động VN khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình hành động rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả; làm sao để tinh thần đại hội đi vào từng cấp công đoàn, từng khu công nghiệp, từng doanh nghiệp, từng tổ sản xuất, từng đoàn viên và người lao động.