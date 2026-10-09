Hơn 28.000 hiệu trưởng, hiệu phó quay lại làm giáo viên sau sáp nhập

Thông tin trên được nêu tại cuộc họp về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông do Phó thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì.

Báo cáo của Bộ GD-ĐT cho biết, 34 địa phương cả nước đã hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục; số cơ sở giáo dục công lập giảm 18.975 cơ sở, tương đương 50,6%. Ngoài ra, hơn 28.000 hiệu trưởng, hiệu phó làm công tác quản lý đã được bố trí chuyển sang giảng dạy.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo cuộc họp ẢNH: VGP

Sau sắp xếp, theo Bộ GD-ĐT, vấn đề cần xử lý là nhiều cơ sở có quy mô rất lớn, sở hữu nhiều phân hiệu, điểm trường cách xa nhau, làm tăng đáng kể phạm vi và độ phức tạp trong khâu quản trị.

Chỉ đạo các giải pháp, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu với sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả sắp xếp và vận hành các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường, địa bàn rộng; kịp thời điều chỉnh những cơ sở có quy mô vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn hoặc quyền học tập của học sinh; hoàn thành trong tháng 10.2026.

Bộ GD-ĐT làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình sắp xếp, vận hành cơ sở giáo dục. Bộ có trách nhiệm chủ động xử lý theo thẩm quyền, phối hợp, đôn đốc các bộ, ngành liên quan giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát, đề xuất hoàn thiện quy định về vị trí việc làm, chế độ làm việc của giáo viên và các điều kiện bảo đảm hoạt động; rà soát, nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp...

Như phản ánh của Thanh Niên, sau đợt sắp xếp, sáp nhập trường học, tại một số địa phương, nhiều cán bộ quản lý (hiệu trưởng, hiệu phó) lớn tuổi dù đã chủ động nộp đơn xin nghỉ theo Nghị định số 154 về tinh giản biên chế nhưng chưa được giải quyết.

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về việc giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo, quản lý tại các cơ sở giáo dục khi sắp xếp, các tỉnh, thành phố cần bám sát các nguyên tắc giải quyết chính sách quy định tại Nghị quyết số 37.

Trường hợp viên chức giáo dục đang giữ chức danh lãnh đạo, quản lý, gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, đáp ứng tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 điều 26 luật Nhà giáo, thuộc các trường chịu sự tác động trực tiếp của việc sắp xếp cơ sở giáo dục và có nguyện vọng nghỉ việc sớm so với độ tuổi nghỉ hưu theo quy định, thì địa phương có trách nhiệm xem xét, giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo thẩm quyền.