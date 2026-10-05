Xin nghỉ hưu trước tuổi, cựu hiệu trưởng vẫn phải đứng lớp

Bất ngờ nhận quyết định làm giáo viên

Thời gian qua, nhiều cựu hiệu trưởng, hiệu phó trường tiểu học, THCS tại Thanh Hóa gửi đơn đến chính quyền địa phương, thắc mắc việc đã tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP về tinh giản biên chế nhưng chưa được giải quyết, sau đó được bố trí làm giáo viên.

Nhiều người là hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS ở tỉnh Thanh Hóa trước khi sắp xếp trường học tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi nhưng không được chấp nhận ẢNH: MINH HẢI

Một cựu hiệu trưởng tại huyện Yên Định cũ cho biết trước khi sắp xếp trường, UBND xã đã trao đổi với một số cán bộ quản lý còn từ 2 đến dưới 5 năm công tác. Những người thuộc diện nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 154 được hướng dẫn làm hồ sơ nếu có nguyện vọng.

Ông sau đó nộp hồ sơ xin nghỉ để địa phương không phải bố trí vị trí quản lý khi sáp nhập trường. Tuy nhiên, ngày 20.8, khi công bố thành lập trường mới, ông nhận quyết định chuyển từ hiệu trưởng xuống làm giáo viên.

"Tôi đã làm đơn gửi UBND xã để hỏi cho rõ nhưng đến nay chưa nhận được trả lời", ông nói.

Một cựu hiệu trưởng khác cũng cho biết đã làm hồ sơ tự nguyện nghỉ hưu sau cuộc họp của UBND xã ngày 22.7. Tuy nhiên, đến ngày 20.8, ông nhận quyết định bố trí làm giáo viên mà trước đó không được trao đổi về việc hồ sơ nghỉ hưu không được chấp thuận.

Theo các giáo viên, điều khiến họ băn khoăn không chỉ là thay đổi vị trí công tác mà còn là quá trình xử lý nguyện vọng nghỉ hưu và bố trí nhân sự thiếu trao đổi, khiến họ rơi vào thế bị động.

Vẫn có thể nghỉ hưu nhưng phải theo lộ trình

Tại xã Trung Chính, ông Lương Khắc Bình, Phó chủ tịch UBND xã, cho biết có 7 hiệu trưởng, hiệu phó được bố trí làm giáo viên sau sắp xếp, trong đó 5 người có nguyện vọng nghỉ hưu theo Nghị định 154.

Xã đã đề nghị Sở Nội vụ Thanh Hóa giải quyết cho 5 trường hợp này nhưng chưa được chấp thuận. Theo ông Bình, sở giải thích trước mắt chỉ xem xét những trường hợp sức khỏe không bảo đảm để tiếp tục công việc.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, nhiều địa phương tại Thanh Hóa cũng đã gửi văn bản đề nghị Sở Nội vụ thẩm định hoặc giải quyết cho cán bộ quản lý giáo dục có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi nhưng chưa được đáp ứng.

Trao đổi với Thanh Niên, bà Lê Thúy Anh, chuyên viên Phòng Công chức viên chức, Sở Nội vụ Thanh Hóa, cho biết những hiệu trưởng, hiệu phó sau sắp xếp không còn giữ chức vụ quản lý và được bố trí làm giáo viên vẫn có thể nghỉ hưu trước tuổi theo điều 2 Nghị định 154 nếu có nguyện vọng tinh giản biên chế.

Tuy nhiên, Thanh Hóa hiện còn thiếu nhiều giáo viên so với định mức của Bộ GD-ĐT. Vì vậy, tỉnh không giải quyết đồng loạt mà trước mắt ưu tiên những người sức khỏe không đáp ứng yêu cầu công việc, kết quả thực hiện nhiệm vụ chưa bảo đảm hoặc còn dưới 2 năm đến tuổi nghỉ hưu.

Các trường hợp còn lại sẽ tiếp tục được rà soát, xem xét theo lộ trình, phù hợp với phương án bố trí nhân sự của từng địa phương.