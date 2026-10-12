Chung dòng máu Lạc Hồng: Người cán bộ xã 'nghiện' hiến máu

Về thôn Long Thành, xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng, tôi nghe nhiều người nhắc đến Nguyễn Xuân Uy (45 tuổi) - người cán bộ cơ sở tận tụy luôn phát tâm hiến máu cứu người. Cuối tuần tìm đến nhà, tôi không gặp anh. Gọi điện, anh bảo đang ở Bệnh viện đa khoa Quảng Nam hiến "máu nóng" cho một bệnh nhân. Khoảng một giờ sau, anh trở về giữa cái nắng ban trưa chói chang.

Không nhớ đã hiến máu bao nhiêu lần

Anh Uy bước xuống xe, mồ hôi còn lấm tấm trên mặt nhưng vẫn nở nụ cười rất tươi. "Lại đi hiến máu nóng hả anh?", tôi hỏi. Anh cười: "Người ta cần thì mình đi thôi". Tôi hỏi anh đã hiến máu bao nhiêu lần. Anh Uy ngẫm nghĩ: "Mấy chục lần chi đó. Tôi không nhớ chính xác". Anh vào nhà, lục tìm xấp giấy chứng nhận hiến máu nhân đạo rồi mang ra. Tôi đếm, tất cả có 34 giấy. Anh bảo thêm trước đây hiến máu nhiều lần nhưng không giữ giấy chứng nhận. Sau này, nghe nói người hiến máu nếu chẳng may cần máu sẽ được hỗ trợ nên anh mới bắt đầu gom lại, còn những giấy cũ thì không biết để đâu. Rồi anh nói chân thành: "Thôi có bao nhiêu giấy chứng nhận thì nói bấy nhiêu cho chính xác".

34 lần hiến, tương đương khoảng 8,5 lít máu, với nhiều người là một thành tích đáng kể còn anh Uy thì gần như không nhớ nổi số lần mình đã cho đi. Điều anh nhớ là mỗi khi có người bệnh cần, anh luôn sẵn sàng. Anh Nguyễn Xuân Uy trước đây là Phó chủ tịch UBND xã Tam Tiến, tỉnh Quảng Nam, hiện là Phó chánh văn phòng HĐND và UBND xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng. Anh bắt đầu hiến máu từ năm 2004, sau khi bị thôi thúc bởi thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại". Hơn 20 năm qua, việc cho máu trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

"Mỗi lần hiến máu, tôi luôn tâm nguyện những giọt máu của mình sẽ góp một phần nhỏ để cứu sống những bệnh nhân đang cần. Tôi luôn tự nhủ cho đi là còn mãi, hãy cho đi khi còn có thể", anh chia sẻ.

Anh Nguyễn Xuân Uy không nhớ nổi mình đã hiến máu bao nhiêu lần, số chứng nhận hiến máu hiện còn giữ là 34 cái ẢNH: QUANG VIÊN

Những lần hiến máu của anh không chỉ diễn ra trong các chương trình định kỳ. Có những trường hợp người bệnh cần máu giữa trưa, ban đêm hoặc những lúc không ai chuẩn bị trước. Khi nhận được thông tin, nếu cùng nhóm máu B và sức khỏe cho phép, anh liên hệ người nhà bệnh nhân rồi nhanh chóng đến bệnh viện. Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, Bệnh viện đa khoa Minh Thiện Tam Kỳ, Bệnh viện Thái Bình Dương (nay là Bệnh viện đa khoa Sài Gòn - Tam Kỳ) là những nơi anh đến để hiến máu.

Anh Uy nhận nhiều giấy khen, bằng khen, kỷ niệm chương... từ Trung ương đến địa phương về thành tích hiến máu ẢNH: QUANG VIÊN

Nhiều lần gặp người bệnh cần máu nhưng không cùng nhóm với mình, anh Uy lập tức gọi cho đồng nghiệp, tình nguyện viên và những người thường xuyên hiến máu để tìm người phù hợp. Qua thời gian, ở xã Tam Xuân, khi gia đình có người cần máu, bà con nghĩ ngay đến anh Uy. Có người gọi nhờ tìm người hiến, có người chỉ hỏi: "Anh Uy ơi, có biết ai cùng nhóm máu không?". Và anh lại gọi điện khắp nơi tìm người có nhóm máu phù hợp, vận động họ đi hiến. "Máu mình cho đi rồi, cơ thể sẽ tạo lại; còn với người bệnh, có khi một túi máu là sự sống", anh nói.

4 anh em cùng chọn cách cho đi

Điều khiến câu chuyện về anh Uy càng đặc biệt hơn là anh không phải người duy nhất trong gia đình lựa chọn cách sẻ chia bằng những giọt máu. Cả 4 anh em mỗi người đều đã hiến máu trên 20 lần. Đó là anh cả Nguyễn Minh Xinh, hiện công tác tại Đảng ủy xã Lãnh Ngọc, thành phố Đà Nẵng; em Nguyễn Xuân Viện, kinh doanh tự do và em út Nguyễn Xuân Trạch, đang theo học Trường đại học Cảnh sát nhân dân tại TP.HCM.

Tôi hỏi trong gia đình ai là người vận động ai, anh Uy chỉ cười: "Cũng chẳng ai vận động ai. Thấy việc đó có ý nghĩa thì cùng làm". Có lẽ chính sự tự nhiên ấy khiến nghĩa cử hiến máu trong gia đình đã trở thành một cách sống.

Từ gia đình, anh Uy tiếp tục vận động đồng nghiệp, người thân và người dân địa phương. Trước đây, khi còn công tác tại xã Tam Tiến cũ, anh là Trưởng ban vận động hiến máu nhân đạo của xã, trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Nhiều năm liền, địa phương hoàn thành và vượt chỉ tiêu hiến máu được giao.

Anh Uy trong một lần hiến “máu nóng” tại bệnh viện ẢNH: NVCC

Nhưng với anh Uy, điều đáng nhớ không phải những con số. Anh nhớ những người ban đầu còn sợ hiến máu, sau một lần tham gia thấy bình thường rồi tiếp tục; nhớ những đồng nghiệp đang bận công việc nhưng nghe tin bệnh nhân cần máu vẫn sắp xếp đến bệnh viện; và nhớ những cuộc điện thoại bất ngờ nhờ tìm người hiến máu.

Tôi hỏi anh khi nào dự định sẽ dừng hiến máu và nhận được câu trả lời hóm hỉnh: "Tôi còn "nghiện" hiến máu lắm. Sức khỏe còn cho phép thì tôi vẫn tiếp tục". Với anh, 34 lần không phải một cái mốc để dừng lại, mà chỉ là con số được tính đến hiện tại.

Ngoài hiến máu, anh Uy còn tham gia các chương trình thiện nguyện khác ẢNH: NVCC

Buổi trưa hôm ấy, những tờ giấy chứng nhận hiến máu nằm trên bàn. Đằng sau đó là ít nhất 34 lần anh Uy chìa cánh tay cho nhân viên y tế lấy lượng máu khoảng 250 ml mỗi lần. Chưa kể những lần đến bệnh viện bất kể ngày đêm để hiến máu, và những cuộc điện thoại tìm người cùng nhóm máu khi bản thân không thể giúp.

Với người đàn ông đã có "thâm niên" hơn 20 năm hiến máu, những lần góp phần giữ sự sống cho người khác đã trở thành một việc bình thường trong cuộc đời. Và cũng có lẽ, chính sự bình thường ấy mới đáng quý. Anh không chờ mình có thật nhiều tiền, thật nhiều thời gian hay một dịp đặc biệt mới giúp người khác. Có gì có thể cho, anh cho; việc gì có thể làm, anh làm. "Tôi không có nhiều tiền bạc để làm việc thiện. Có nhiều cách để giúp ích cho đời, nên tôi chọn những việc mình có thể làm, góp một chút sức để xây dựng một xã hội đầy lòng nhân ái", anh Uy chia sẻ.