Người hiến máu nhiều lần được TP.HCM hỗ trợ đóng 100% bảo hiểm y tế

Ngày 21.9, tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, UBND TP.HCM đã có tờ trình gửi HĐND TP.HCM về dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người hiến máu tình nguyện cư trú trên địa bàn. Chính sách nhằm tri ân những người hiến máu nhiều lần, đồng thời khuyến khích duy trì nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị.



Theo đề xuất, người được hỗ trợ là người thường trú hoặc tạm trú tại TP.HCM, đã hiến máu tình nguyện từ 20 lần trở lên, có tham gia hiến máu từ 2 lần/năm tại thời điểm xét hỗ trợ và chưa có thẻ bảo hiểm y tế.

Mức hỗ trợ bằng 100% tiền đóng bảo hiểm y tế, với thời gian 12 tháng cho mỗi lần hỗ trợ. Người đã được cấp thẻ theo chính sách này sẽ tiếp tục được hỗ trợ nếu duy trì hiến máu từ 2 lần/năm trở lên trên địa bàn TP.HCM. Trong năm có từ 2 lần hiến máu trở lên, người đủ điều kiện được xem xét một lần hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế.

Theo UBND TP.HCM, ngưỡng từ 20 lần hiến máu nhằm ghi nhận quá trình đóng góp lâu dài. Điều kiện duy trì hiến máu ít nhất 2 lần/năm hướng chính sách đến những người đang thường xuyên đóng góp cho nguồn máu của thành phố.

Qua thống kê bước đầu, TP.HCM có gần 40.000 người đã hiến máu từ 20 lần trở lên. Trong đó, khoảng 7.552 người duy trì hiến máu từ 2 lần trở lên trong năm.

Tờ trình tạm tính mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình là hơn 1,36 triệu đồng/người/năm. Nếu toàn bộ 7.552 người đáp ứng đủ điều kiện, kinh phí hỗ trợ khoảng 10,32 tỉ đồng/năm, dự kiến bố trí từ ngân sách thành phố.

Tuy nhiên, trong số này có người đã tham gia bảo hiểm y tế hoặc đang được hỗ trợ theo chính sách khác. Vì vậy, số người thụ hưởng và kinh phí thực tế phải tiếp tục được rà soát, đối chiếu với dữ liệu bảo hiểm y tế và tình trạng cư trú trước khi xác định nhu cầu ngân sách chính thức.

Người hiến máu nhiều lần được TP.HCM hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế ẢNH: HOÀI NHIÊN

UBND TP.HCM cho biết phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng thu hút đông đảo người dân. Nhiều người đã hiến máu 50, 70, 100 lần và trên 100 lần, góp phần duy trì nguồn máu thường xuyên, ổn định cho hệ thống y tế.

Dù vậy, một bộ phận người hiến máu là lao động tự do, người buôn bán nhỏ, người nội trợ hoặc không có quan hệ lao động ổn định vẫn còn hạn chế trong tiếp cận bảo hiểm y tế. Việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế được kỳ vọng giúp họ thuận lợi hơn khi khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và tiếp tục hiến máu khi đủ điều kiện.

Để thực hiện chính sách, tờ trình đề xuất một đầu mối tiếp nhận, kiểm tra và xác nhận hồ sơ; tăng cường đối chiếu dữ liệu điện tử, hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã có. Trường hợp cần xác minh quá trình hiến máu, cơ quan phụ trách sẽ đối chiếu dữ liệu quản lý hoặc phối hợp với cơ sở tiếp nhận máu.

Theo tờ trình, dự thảo nghị quyết dự kiến được trình HĐND TP.HCM xem xét tại kỳ họp thứ 5, dự kiến ngày 21.9.2026, với thời điểm có hiệu lực được đề xuất là ngày 1.10.2026. Trường hợp người thuộc diện hỗ trợ đang có thẻ bảo hiểm y tế, dự thảo đề xuất áp dụng mức hỗ trợ từ ngày liền kề sau khi thẻ hết hạn.