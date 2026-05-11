Lo cán bộ cơ sở áp lực lớn, nhiều tâm tư

Tiếp tục phiên họp thứ 2, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và thảo luận về báo cáo công tác dân nguyện tháng 3, 4.2026 của Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện - Giám sát Lê Thị Nga cho biết, cử tri băn khoăn khối lượng công việc cấp xã gia tăng sau sắp xếp bộ máy nhưng chế độ, chính sách chưa tương xứng. Người dân cũng gặp nhiều vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cho biết, đi tiếp xúc cử tri có rất nhiều ý kiến sau khi có Quyết định số 09 sửa đổi, bổ sung chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể. Việc cắt 30% phụ cấp đối với đội ngũ này sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp là điều cử tri kiến nghị xem xét.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho hay, ông đã nghe nhiều ý kiến liên quan cán bộ tổ dân phố, khu dân cư. Đặc biệt, sắp tới sẽ sáp nhập thôn, tổ dân phố, nhiều cán bộ lo lắng không biết có được tăng phụ cấp không, chế độ, chính sách có đáp ứng được không khi khối lượng công việc quá lớn.

"Nếu chế độ, chính sách không có gì, một số anh em có thể bỏ việc", Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nói.

Cạnh đó, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng bản, chi hội trưởng các đoàn thể, cũng bị giảm phụ cấp. Với các phòng chuyên môn của xã, phường hiện nay, như phòng kinh tế phải làm việc với 7 đầu mối của các sở, ngành cấp tỉnh; phòng văn hóa - xã hội liên quan đến 6 đầu mối cấp tỉnh nên khối lượng, nhiệm vụ và thủ tục dồn vào rất nhiều.

"Tuy nhiên, cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về năng lực, kinh nghiệm cũng như khả năng thích ứng với chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, nhất là khu vực vùng sâu vùng xa còn hạn chế", Phó chủ tịch Quốc hội nêu thực tế.

Ông Định khẳng định Đảng, Nhà nước rất quan tâm nhưng đất nước còn nghèo, nên ngoài khoản chi của Trung ương, các địa phương cần dành nguồn lực bồi dưỡng thêm cho cán bộ cơ sở.

Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Dân tộc Hoàng Duy Chinh chỉ ra thực tế mỗi phòng ở cấp xã làm việc của 7 sở, ngành khác nhau. Trong khi đó, chất lượng cán bộ cấp xã sau sắp xếp cũng chưa được đào tạo lại. Ông đề nghị phải sớm đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để đáp ứng yêu cầu. Đồng thời, sớm ổn định cơ sở vật chất cho công chức cấp xã với những địa bàn rộng như Tây Nguyên có diện tích rộng, giao thông đi lại còn khó khăn, rất vất vả.