Tiếp tục rà soát, hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước nhấn mạnh 2025 là năm đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng VN đã giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định; kinh tế tiếp tục tăng trưởng thuộc nhóm dẫn đầu khu vực, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 5.000 USD; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục là điểm sáng, qua đó nâng cao vị thế, uy tín đất nước trên trường quốc tế.

Đề cập tới việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp thay cho mô hình ba cấp trước đây, Chủ tịch nước đánh giá, sau hơn 7 tháng thực hiện với sự đồng thuận cao của nhân dân, bước đầu mô hình mới đã phát huy hiệu quả, song cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện để bộ máy thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Chủ tịch nước Lương Cường với đồng bào dân tộc tỉnh Lào Cai tại lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 ẢNH: TTXVN

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Lào Cai đạt được năm 2025. Trong đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tốc độ tăng trưởng đứng thứ 17/34 cả nước và đứng thứ 2 vùng trung du và miền núi phía bắc; văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm chăm lo; an sinh xã hội được bảo đảm; bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn và phát huy; đời sống nhân dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; đối ngoại, hợp tác qua biên giới tiếp tục được tăng cường; khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng bền chặt.

Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh Lào Cai vẫn duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, nhất là tại các địa bàn bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Việc chăm lo tết cho nhân dân được tỉnh quan tâm chu đáo, mọi người dân đều được vui xuân, đón tết an toàn, lành mạnh, tạo khí thế, niềm tin mạnh mẽ bước vào năm mới.

Đề cập vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà xảy ra tối mùng 5 tết, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân cũng như Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai.

Bước sang năm 2026, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội XIV của Đảng, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới với mục tiêu thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm: Đến năm 2030, đưa nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lào Cai tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ phát triển KT-XH; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền hai cấp; chăm lo đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia.

* Cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường tới dâng hương Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại Đền Thượng Lào Cai; dự lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Bính Ngọ 2026 do Bộ NN-MT phối hợp với tỉnh Lào Cai tổ chức.

Chủ tịch nước khẳng định, Tết trồng cây chính là khoản đầu tư chiến lược, là nguồn sinh kế bền vững cho người dân, nhất là đồng bào ở miền núi; thúc đẩy mạnh mẽ xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị xanh toàn cầu, góp phần thực hiện cam kết của VN với cộng đồng quốc tế đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.