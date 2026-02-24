Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp

Phong Doanh
Phong Doanh
24/02/2026 05:04 GMT+7

Sáng 23.2, Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Lào Cai và dự lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Bính Ngọ 2026.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước nhấn mạnh 2025 là năm đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng VN đã giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định; kinh tế tiếp tục tăng trưởng thuộc nhóm dẫn đầu khu vực, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 5.000 USD; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục là điểm sáng, qua đó nâng cao vị thế, uy tín đất nước trên trường quốc tế.

Đề cập tới việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp thay cho mô hình ba cấp trước đây, Chủ tịch nước đánh giá, sau hơn 7 tháng thực hiện với sự đồng thuận cao của nhân dân, bước đầu mô hình mới đã phát huy hiệu quả, song cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện để bộ máy thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường với đồng bào dân tộc tỉnh Lào Cai tại lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026

ẢNH: TTXVN

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Lào Cai đạt được năm 2025. Trong đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tốc độ tăng trưởng đứng thứ 17/34 cả nước và đứng thứ 2 vùng trung du và miền núi phía bắc; văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm chăm lo; an sinh xã hội được bảo đảm; bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn và phát huy; đời sống nhân dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; đối ngoại, hợp tác qua biên giới tiếp tục được tăng cường; khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng bền chặt.

Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh Lào Cai vẫn duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, nhất là tại các địa bàn bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Việc chăm lo tết cho nhân dân được tỉnh quan tâm chu đáo, mọi người dân đều được vui xuân, đón tết an toàn, lành mạnh, tạo khí thế, niềm tin mạnh mẽ bước vào năm mới.

Đề cập vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà xảy ra tối mùng 5 tết, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân cũng như Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai.

Bước sang năm 2026, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội XIV của Đảng, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới với mục tiêu thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm: Đến năm 2030, đưa nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lào Cai tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ phát triển KT-XH; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền hai cấp; chăm lo đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia.

* Cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường tới dâng hương Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại Đền Thượng Lào Cai; dự lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Bính Ngọ 2026 do Bộ NN-MT phối hợp với tỉnh Lào Cai tổ chức.

Chủ tịch nước khẳng định, Tết trồng cây chính là khoản đầu tư chiến lược, là nguồn sinh kế bền vững cho người dân, nhất là đồng bào ở miền núi; thúc đẩy mạnh mẽ xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị xanh toàn cầu, góp phần thực hiện cam kết của VN với cộng đồng quốc tế đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Tin liên quan

Chủ tịch nước Lương Cường: Tết trồng cây lan tỏa trách nhiệm bảo vệ môi trường

Chủ tịch nước Lương Cường: Tết trồng cây lan tỏa trách nhiệm bảo vệ môi trường

Sáng 23.2 (tức mùng 7 tháng giêng năm Bính Ngọ), Chủ tịch nước Lương Cường đã phát động: Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Bính Ngọ năm 2026, tại Công viên văn hóa Lào Cai, đường Võ Nguyên Giáp, P.Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

Chủ tịch nước Lương Cường: Tinh gọn bộ máy để phục vụ nhân dân tốt hơn

Khám phá thêm chủ đề

Chính quyền hai cấp Lào Cai Chính quyền địa phương Tết trồng cây an sinh xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận