Ban Bí thư T.Ư Đoàn công bố quyết định về công tác cán bộ

Ngày 21.9, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức công bố, trao quyết định của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý.

Dự chương trình có anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Theo quyết định, chị Lê Hồng Nhung, Phó trưởng ban Đối ngoại nhân dân, Cơ quan Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được điều động, bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi. Thời hạn bổ nhiệm theo quyết định là 5 năm.

Anh Nguyễn Kim Quy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng chị Lê Hồng Nhung ẢNH: T.Ư ĐOÀN

Phát biểu nhận nhiệm vụ, chị Lê Hồng Nhung bày tỏ sự cảm ơn Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã tin tưởng, giao nhiệm vụ và tạo điều kiện để chị được tiếp tục trở lại công tác tại T.Ư Đoàn, trong lĩnh vực đã có nhiều năm gắn bó và dành nhiều tâm huyết.

"Đối với cá nhân tôi, đây cũng là một dấu mốc rất đặc biệt. Tôi đã có thời gian công tác tại T.Ư Đoàn từ năm 2008, gắn bó với công tác Đoàn, đặc biệt là lĩnh vực đối ngoại và hợp tác quốc tế thanh niên 17 năm.

Năm 2025, trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tôi được phân công chuyển sang công tác tại Ban Đối ngoại nhân dân, Cơ quan Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là một trải nghiệm rất quý báu, giúp tôi có thêm góc nhìn và kinh nghiệm trong công tác đối ngoại nhân dân", chị Lê Hồng Nhung chia sẻ.

Anh Nguyễn Kim Quy và các cán bộ chủ chốt Ban Công tác thanh thiếu nhi chúc mừng chị Lê Hồng Nhung ẢNH: T.Ư ĐOÀN

Theo chị Lê Hồng Nhung, được trở về công tác tại T.Ư Đoàn và tiếp tục được phân công trong lĩnh vực đối ngoại thanh niên, chị rất trân trọng cơ hội này. Đồng thời chị xác định đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm để tiếp tục đóng góp những kinh nghiệm mình đã tích lũy trong thời gian qua cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

"Tôi xin hứa sẽ không ngừng học hỏi, nỗ lực, chủ động và trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo và cán bộ Ban Công tác thanh thiếu nhi để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao", chị Lê Hồng Nhung bày tỏ.