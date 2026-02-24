Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Ban Bí thư: Tuyệt đối không để tình trạng du xuân kéo dài ảnh hưởng đến nhiệm vụ

Văn Chung
Văn Chung
Theo dangcongsan.vn
24/02/2026 22:57 GMT+7

Ngày 24.2, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Công văn số 539-CV/VPTW thông báo kết luận của Ban Bí thư về tình hình tổ chức tết Bính Ngọ năm 2026.

Công văn gửi các tỉnh ủy, thành ủy; các ban đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đảng ủy bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương. Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Ban Bí thư: Không để tình trạng du xuân kéo dài - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp của Ban Bí thư về công tác tổ chức tết Bính Ngọ 2026

ẢNH: TTXVN

Thứ nhất, toàn hệ thống chính trị khẩn trương hoạt động trở lại bình thường ngay sau kỳ nghỉ tết, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, tổ chức làm việc nghiêm túc, tuyệt đối không để tình trạng du xuân kéo dài ảnh hưởng đến nhiệm vụ; khắc phục tâm lý "tháng giêng là tháng ăn chơi". Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nêu gương, nói đi đôi với làm, tạo khí thế làm việc khẩn trương, trách nhiệm ngay từ đầu năm và chịu trách nhiệm trực tiếp nếu xảy ra tình trạng trì trệ, chậm giải quyết công việc.

Thứ hai, hoàn thành việc bổ sung Chương trình hành động, kế hoạch của các cấp ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp; hoàn thành việc thể chế hóa những nội dung trọng tâm, cốt lõi, nội dung mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng trong quý 1/2026.

Thứ ba, khẩn trương chuẩn bị nội dung trình Hội nghị Trung ương 2 trong tháng 3.2026. Các cơ quan tham mưu của Đảng sớm báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến để hoàn thiện trình hội nghị Trung ương.

Thứ tư, tập trung tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và chuẩn bị tổ chức kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, dự án luật trong Chương trình xây dựng pháp luật năm 2026 bảo đảm chất lượng, tiến độ, nhất là nội dung trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Thứ năm, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đầu tư công, khơi thông các động lực tăng trưởng, nắm chắc tình hình thị trường lao động, việc làm.

Phấn đấu tăng trưởng đạt và vượt chỉ tiêu ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm 2026 để đạt mục tiêu GDP tăng 10% trở lên. Các địa phương sớm hoàn thành xây dựng quy hoạch phát triển tổng thể; các bộ, ngành xây dựng quy định, tiêu chí về chất lượng, tiêu chuẩn, công nghệ, chú trọng hạch toán kinh tế trong từng dự án, bảo đảm sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công.

Thứ sáu, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, tạo đồng thuận về những chủ trương mới của Đảng và duy trì khí thế phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Tin liên quan

Hội nghị Trung ương 2 sẽ ban hành một số nghị quyết chuyên đề quan trọng

Hội nghị Trung ương 2 sẽ ban hành một số nghị quyết chuyên đề quan trọng

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Bộ Chính trị yêu cầu trong quý 1/2026 phải hoàn thành quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết trong toàn Đảng; tại Hội nghị Trung ương 2 vào cuối tháng 3.2026 sẽ ban hành một số nghị quyết chuyên đề quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không để tồn tại tâm lý 'tháng giêng là tháng ăn chơi'

Tổng Bí thư Tô Lâm: Bắt tay ngay vào công việc, không để chậm trễ

Khám phá thêm chủ đề

Ban bí thư Tổng bí thư Bầu cử quốc hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận