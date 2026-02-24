Ban Bí thư: Tuyệt đối không để tình trạng du xuân kéo dài ảnh hưởng đến nhiệm vụ

Công văn gửi các tỉnh ủy, thành ủy; các ban đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đảng ủy bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương. Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp của Ban Bí thư về công tác tổ chức tết Bính Ngọ 2026 ẢNH: TTXVN

Thứ nhất, toàn hệ thống chính trị khẩn trương hoạt động trở lại bình thường ngay sau kỳ nghỉ tết, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, tổ chức làm việc nghiêm túc, tuyệt đối không để tình trạng du xuân kéo dài ảnh hưởng đến nhiệm vụ; khắc phục tâm lý "tháng giêng là tháng ăn chơi". Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nêu gương, nói đi đôi với làm, tạo khí thế làm việc khẩn trương, trách nhiệm ngay từ đầu năm và chịu trách nhiệm trực tiếp nếu xảy ra tình trạng trì trệ, chậm giải quyết công việc.

Thứ hai, hoàn thành việc bổ sung Chương trình hành động, kế hoạch của các cấp ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp; hoàn thành việc thể chế hóa những nội dung trọng tâm, cốt lõi, nội dung mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng trong quý 1/2026.

Thứ ba, khẩn trương chuẩn bị nội dung trình Hội nghị Trung ương 2 trong tháng 3.2026. Các cơ quan tham mưu của Đảng sớm báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến để hoàn thiện trình hội nghị Trung ương.

Thứ tư, tập trung tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và chuẩn bị tổ chức kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, dự án luật trong Chương trình xây dựng pháp luật năm 2026 bảo đảm chất lượng, tiến độ, nhất là nội dung trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.