Hội nghị Trung ương 2 sẽ ban hành một số nghị quyết chuyên đề quan trọng

Chiều 10.2, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì gặp mặt thành viên các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 40 năm qua ở Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định thành công của Đại hội XIV có đóng góp rất quan trọng của các tiểu ban, Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới cùng các cơ quan tham mưu, giúp việc.



Một trong những điểm mới quan trọng trong xây dựng văn kiện là việc tích hợp 3 báo cáo lớn, kèm theo chương trình hành động thành một chỉnh thể thống nhất, không chỉ làm cho văn kiện cô đọng, mạch lạc hơn, mà quan trọng là thể hiện cách tiếp cận biện chứng, toàn diện và tính hành động cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt chiều 10.2 ẢNH: DANGCONGSAN.VN

Chỉ trong thời gian ngắn, các tiểu ban đã rất nỗ lực phối hợp triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng được các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Công tác nhân sự Đại hội XIV được chuẩn bị chặt chẽ, thận trọng, công tâm và đúng nguyên tắc; bám sát quy định của Đảng; kết hợp hài hòa giữa kế thừa và phát triển, giữa ổn định và đổi mới.

Kết quả, đại hội bầu cử một lần, bầu đủ theo đề án, với tỷ lệ phiếu tập trung cao đã phản ánh chất lượng công tác chuẩn bị nhân sự và sự thống nhất cao trong toàn Đảng.

Cùng đó, công tác tổ chức, phục vụ đại hội được triển khai chu đáo, bài bản, có nhiều đổi mới; thể hiện tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và tận tâm của đội ngũ cán bộ làm công tác phục vụ, những đóng góp thầm lặng nhưng hết sức quan trọng, góp phần tạo nên không khí trang nghiêm, trí tuệ, dân chủ, đúng quy định để đại hội thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư cũng cho biết, ngay sau đại hội, công tác hoàn thiện văn kiện tiếp tục được triển khai rất tích cực, khẩn trương. Đến ngày 7.2 đã hoàn thành việc tiếp thu ý kiến đại hội và công bố chính thức văn kiện tại hội nghị quán triệt, triển khai toàn quốc, rút ngắn hơn 1 tháng so với nhiệm kỳ trước.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt chiều 10.2 ẢNH: DANGCONGSAN.VN

Biến tinh thần đại hội thành hành động cụ thể

Văn kiện đã có, chủ trương đã rõ, mục tiêu đã xác định; vấn đề quyết định lúc này là biến tinh thần đại hội thành hành động cụ thể, kết quả cụ thể, chuyển biến thực chất trong đời sống đất nước.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư đề nghị thành viên các tiểu ban tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết, tham gia tích cực vào việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.

Bộ Chính trị yêu cầu trong quý 1/2026 phải hoàn thành quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết trong toàn Đảng. Tại Hội nghị Trung ương 2 vào cuối tháng 3 sẽ ban hành một số nghị quyết chuyên đề quan trọng. Năm 2026 phải hoàn thành thể chế hóa, cụ thể hóa những nội dung mới, nội dung cốt lõi của văn kiện (nhiều vấn đề mới cần tiếp tục nghiên cứu để cụ thể hóa triển khai như: vấn đề nâng cao tự chủ chiến lược; vấn đề chuyển đổi mô hình phát triển đất nước; vấn đề thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; vấn đề xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, phát triển...).

Tổng Bí thư yêu cầu các thành viên các tiểu ban tiếp tục tham gia đóng góp vào 2 đề án tổng kết lớn của Đảng: tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) để làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tình hình mới; tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhìn lại một cách toàn diện chặng đường Đảng lãnh đạo đất nước giành độc lập, thống nhất, xây dựng và phát triển, từ đó vạch ra đường lối phát triển đất nước cho 100 năm tiếp theo, với tầm nhìn dài hạn, tư duy chiến lược và khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Văn phòng Trung ương Đảng chịu trách nhiệm tham mưu tổng kết, đánh giá toàn diện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIV; rút ra bài học kinh nghiệm quý báu cho nhiệm kỳ tới; đồng thời biểu dương, khen thưởng xứng đáng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.