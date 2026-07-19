Bán biệt thự trăm tỉ, Đàm Vĩnh Hưng giờ ra sao?

Sau khi bán căn biệt thự từng gắn bó nhiều năm, Đàm Vĩnh Hưng đang dần ổn định cuộc sống trong một không gian mới. Ở tuổi ngoài 50, nam ca sĩ vẫn tất bật với lịch biểu diễn, đồng thời dành thời gian cho công việc kinh doanh và xây dựng tổ ấm mới.

Cuộc sống hiện tại của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thế nào?

Trao đổi với Báo Thanh Niên, Đàm Vĩnh Hưng cho biết căn nhà mới của anh hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng, mới hoàn thành tầng hầm. Nam ca sĩ dự định sẽ chia sẻ nhiều hơn với khán giả khi công trình hoàn thiện.

Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng vừa mở thêm một quán cà phê tại khu vực trung tâm TP.HCM (phường Xuân Hòa, quận 3 cũ), nâng tổng số cơ sở lên hai. Trước đó, anh đã có một địa điểm tại Thảo Điền (quận 2 cũ). Nam ca sĩ cho biết việc mở thêm chi nhánh xuất phát một phần từ mong muốn thuận tiện hơn cho những khán giả yêu mến mình, bởi không phải ai cũng sẵn sàng di chuyển đến Thảo Điền.

Vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương, ca sĩ Cindy Thái Tài, "nữ hoàng ảnh lịch" Thanh Xuân, ca sĩ Cẩm Vân... đến chúc mừng Đàm Vĩnh Hưng trong ngày khai trương ẢNH: D.T

Dù bận rộn với công việc kinh doanh, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh vẫn ưu tiên cho hoạt động nghệ thuật. Việc vận hành các cơ sở được đội ngũ quản lý phụ trách giúp nam ca sĩ có thể sắp xếp thời gian cho lịch biểu diễn và những công việc cá nhân.

Ở tuổi ngoài 50, Đàm Vĩnh Hưng vẫn duy trì sự năng động trong đời sống. Anh thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, sáng tạo nội dung và chia sẻ những khoảnh khắc trong công việc cũng như cuộc sống. Nam ca sĩ cho biết bản thân không muốn tạo khoảng cách với khán giả, mà thích giữ sự gần gũi, thoải mái trong cách giao tiếp.

Trong ngày khai trương cơ sở mới, nhiều đồng nghiệp như vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương, người mẫu Đức Hải, "nữ hoàng ảnh lịch" Thanh Xuân, ca sĩ Cẩm Vân, ca sĩ Đoan Trang, MC Nguyên Khang, Dương Triệu Vũ... đến chúc mừng Mr. Đàm.