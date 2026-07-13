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Trang Pháp bật mí 88 ngày 'chinh chiến' Chị đẹp ở Trung Quốc
Video Giải trí

Trang Pháp bật mí 88 ngày 'chinh chiến' Chị đẹp ở Trung Quốc

Diệu Tú - Bảo Hạo
Không chỉ mang về nhiều trải nghiệm đáng nhớ sau hành trình tại Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, Trang Pháp còn đối diện không ít áp lực khi thi đấu ở sân chơi quốc tế. Nữ ca sĩ cũng lần đầu kể về lời nhắc nhở của mẹ sau màn múa cột gây bàn luận, đồng thời hé lộ quan điểm về tình yêu và những dự định mới trong sự nghiệp.

Lần đầu tham gia một chương trình quốc tế, Trang Pháp không chỉ mang theo âm nhạc Việt Nam mà còn mang theo kỳ vọng của khán giả quê nhà. Sau 88 ngày tại Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, nữ ca sĩ trở về với nhiều dấu ấn đáng nhớ, những tình bạn đẹp và cả những bài học lớn về sự trưởng thành.

Trang Pháp: U40 vẫn bị mẹ nhắc nhở khi múa cột

Trong cuộc trò chuyện cùng Báo Thanh Niên, Trang Pháp lần đầu chia sẻ về áp lực khi thi đấu ở một đất nước mới, hành trình vượt qua chính mình và những kỷ niệm hậu trường chưa từng kể. Bên cạnh đó là câu chuyện gia đình luôn âm thầm đồng hành, từ những tin nhắn động viên sau mỗi công diễn đến lời ‘nhắc nhở’ đầy yêu thương của mẹ mỗi khi cô trình diễn múa cột.

Trang Pháp bật mí 88 ngày 'chinh chiến' Chị đẹp ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Trang Pháp chia sẻ về hành trình 88 ngày tại Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, áp lực thi đấu quốc tế và những thay đổi sau cuộc thi

ẢNH: D.T

Không né tránh chuyện tình cảm, Trang Pháp cũng thẳng thắn nói về áp lực kết hôn ở thời điểm hiện tại, quan điểm yêu đương và hình mẫu người bạn đời mà cô tìm kiếm. Đồng thời, nữ ca sĩ bật mí những mục tiêu mới, mong muốn đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế trong thời gian tới.

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