Vì sao 'anh tài' Quách Văn Thơm gây sốt?

Được biết đến với nghệ danh JGKiD, Quách Văn Thơm không phải gương mặt mới của V-pop. Anh là thành viên của Da LAB, nhóm nhạc có gần 20 năm hoạt động với loạt hit như Một nhà, Thanh xuân, Đi đi về về, Gác lại âu lo, Thức giấc... Năm 2026, nam ca sĩ trở thành một trong những anh tài được nhắc đến nhiều nhất sau những tập đầu của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Anh tài Quách Văn Thơm bùng nổ tìm kiếm trên nền tảng số

Theo Google Trends, các từ khóa "Quách Văn Thơm", "JGKiD", "Quách Văn Thơm Da LAB"... đều tăng đột biến sau khi tập 1 của chương trình phát sóng. Đáng chú ý, nhiều câu hỏi như "Quách Văn Thơm là ai", "Quách Văn Thơm sinh năm bao nhiêu", "Quách Văn Thơm tên thật là gì" được Google xếp mức "Breakout", lượng tìm kiếm tăng trên 5.000% so với giai đoạn trước. Điều này cho thấy khán giả không chỉ quan tâm đến màn trình diễn mà còn muốn tìm hiểu về sự nghiệp và cuộc sống của nam ca sĩ.

Thơm (Da LAB) tại ngày họp báo ra mắt chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai ẢNH: NSX

Sức hút của Quách Văn Thơm cũng được phản ánh trên mạng xã hội. Theo bảng xếp hạng của Socialite (thu thập từ ngày 1.7 đến ngày 7.7), anh dẫn đầu Top 10 anh tài K26 nhận được nhiều sự chú ý trong tuần với 28.636 điểm thảo luận, vượt qua người đồng đội Thỏ (Da LAB) và Hà An Huy. Kênh Broadcast của nam ca sĩ cũng nhanh chóng thu hút khoảng 50.000 người tham gia chỉ sau ít ngày.

Sinh năm 1989, Quách Văn Thơm tên thật là Võ Việt Phương, anh từng có khoảng ba năm làm phóng viên mảng pháp luật - xã hội trước khi toàn tâm theo đuổi âm nhạc. Dù hoạt động bền bỉ gần hai thập kỷ, anh luôn chọn cách làm nghề kín tiếng, ít xuất hiện trong các chương trình giải trí. Chính vì vậy, Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 trở thành cơ hội để khán giả khám phá một Quách Văn Thơm đam mê, hài hước, duyên dáng và gần gũi. Bên cạnh nền tảng âm nhạc vững chắc, hình ảnh người chồng, người cha yêu gia đình cũng góp phần giúp nam ca sĩ nhận được nhiều thiện cảm và trở thành một trong những gương mặt tạo hiệu ứng mạnh nhất của chương trình.