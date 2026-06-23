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Bằng Kiều nói gì về 'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2
Video Giải trí

Bằng Kiều nói gì về 'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2

Diệu Tú
Diệu Tú

Xuất hiện tại buổi ra mắt ‘Anh trai vượt ngàn chông gai 2026’, ca sĩ Bằng Kiều dành nhiều lời động viên cho dàn anh tài mùa 2.

Sau thành công vang dội của mùa đầu tiên, Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 chính thức trở lại với nhiều thay đổi đáng chú ý. Không chỉ quy tụ 34 anh tài thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, chương trình còn mang đến một hành trình cạnh tranh kịch tính hơn cùng những thử thách mới. 

Bằng Kiều nói về lợi thế của các anh tài mùa 2

Tại họp báo, sự xuất hiện của ca sĩ Bằng Kiều nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Là một trong những anh tài tạo dấu ấn mạnh mẽ ở mùa đầu tiên, nam ca sĩ đã có những chia sẻ đáng chú ý. Theo Bằng Kiều, các anh tài mùa 2026 đang sở hữu nhiều lợi thế hơn so với mùa 2024 khi trẻ trung hơn, hiểu rõ format chương trình và có sẵn một cộng đồng người hâm mộ đông đảo đồng hành ngay từ những ngày đầu.

Bằng Kiều nói gì về 'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2 - Ảnh 1.

Anh tài Bằng Kiều và anh tài Cường Seven đến chúc mừng họp báo ra mắt Anh trai vượi ngàn chông gai 2026

ẢNH: BTC

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng bày tỏ kỳ vọng các anh tài mới sẽ mang đến nhiều tiết mục chất lượng, những màu sắc âm nhạc mới mẻ và nguồn năng lượng bùng nổ hơn nữa để phục vụ khán giả. Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ chính thức lên sóng vào ngày 27.6.2026.

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