Bàn cách giúp người trẻ mua được nhà

Một báo cáo từ Avison Young Việt Nam cho thấy, trong 5 năm qua, giá căn hộ tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng đã tăng lần lượt 72%, 50% và 34%, trong khi thu nhập trung bình chỉ tăng 6 - 10%/năm. Đến cuối năm 2025, giá nhà đã cao gấp khoảng 20 lần thu nhập bình quân năm.

Trong khi giá tăng nhanh, nguồn cung nhà ở vừa túi tiền, phân khúc dưới 40 triệu đồng/m2 lại suy giảm kéo dài. Hầu hết sản phẩm mở bán tại TP.HCM (cũ) trong quý 1 thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang. Điều này khiến người trẻ rơi vào thế bế tắc: Không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, nhưng cũng không mua nổi nhà ở thương mại trong nội đô.

Giá nhà tăng cao khiến khả năng tiếp cận nhà ở của người trẻ càng trở nên khó khăn hơn ẢNH: ĐÌNH SƠN

Từ những nghiên cứu trên, Avison Young Việt Nam cho biết hiện nay có ba nhóm hành vi phản ánh sự khác biệt về khả năng tài chính, khẩu vị rủi ro và quan điểm sống của người trẻ. Trong đó nhóm 1 muốn mua nhưng thận trọng, nhóm 2 chấp nhận rủi ro trong mức nhất định để sở hữu nhà và nhóm 3 chọn cách thuê nhà dài hạn.

Nhà cho thuê và nhà giá phù hợp sẽ là trụ cột trong những năm tới ẢNH: ĐÌNH SƠN

Để cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở của người trẻ, Avison Young Việt Nam đề xuất chính sách cần tập trung nhiều hơn vào cấu trúc nguồn cung thay vì chỉ kiểm soát tín dụng.



Cụ thể, định nghĩa loại hình nhà ở vừa túi tiền và thiết kế cơ chế ưu đãi, tương tự nhà ở xã hội. Nhà ở phổ thông là phân khúc có biên lợi nhuận thấp, thời gian thu hồi vốn dài, trong khi chi phí đầu tư không ngừng tăng. Không có sự hỗ trợ như rút ngắn thời gian phê duyệt, ưu đãi thuế hay cho phép tăng mật độ xây dựng nhằm bù đắp chi phí, doanh nghiệp sẽ không thấy khả thi về mặt thương mại để đầu tư bài bản và quy mô lớn.

Khung pháp lý nên được làm rõ để thúc đẩy thị trường nhà cho thuê. Cụ thể, luật hóa quyền và nghĩa vụ của các bên về thời hạn hay cơ chế tăng giá để bảo vệ người thuê nhà. Cuối cùng, nên xem xét mở rộng phương thức thuê mua cho nhà ở thương mại nhằm giảm áp lực tài chính cho người trẻ có nhu cầu ở thực bên cạnh đòn bẩy vay vốn.

"Quyết định mua nhà của người trẻ ngày nay không còn đơn thuần là lựa chọn cá nhân, mà phản ánh trực tiếp khả năng chi trả và sở hữu nhà của toàn thị trường. Với dân số trẻ và tốc độ đô thị hóa cao, nhu cầu nhà ở tại Việt Nam sẽ không biến mất mà tiếp tục bị dồn nén. Định vị đúng sản phẩm, đúng giá cả tại vị trí phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp duy trì thế mạnh cạnh tranh trong dài hạn", Avison Young Việt Nam nhận định.