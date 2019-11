Khi người trẻ ‘hợp tác’

Một số mô hình HTX “trẻ” khác:

* HTX vận tải Kim Long (101 đường 2/9, Q.Hải Châu) thành lập năm 2018, vốn điều lệ 1 tỉ đồng, giám đốc Huỳnh Kim Long (28 tuổi). HTX hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải, liên kết với các công ty du lịch, lữ hành; mở rộng lĩnh vực đại lý bảo hiểm, phòng vé du lịch và vé máy bay, liên kết tổ chức sự kiện, cho thuê kho bãi… ở TP.Đà Nẵng và một số tỉnh, thành.

* HTX chế biến nông lâm ngư nghiệp Sơn Trà (754 Ngô Quyền, Q.Sơn Trà) có vốn điều lệ 1 tỉ đồng; chuyên chế biến, mua bán các sản phẩm hải sản, nấm… Thị trường mở rộng cả nước, đặc biệt là Hà Nội. Giám đốc Trần Quốc Vương (34 tuổi).

* HTX sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn Mỹ Hưng (142 Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê), vốn điều lệ 800 triệu đồng. Lĩnh vực hoạt động chính: tiêu thụ nông sản an toàn (bán sản phẩm tại cửa hàng và ký kết với siêu thị, trường mầm non để tiêu thụ). Giám đốc Đỗ Thị Như Trang, 34 tuổi.

P.V