Bản cập nhật lỗi khiến pin smartphone Samsung hao hụt nhanh

Trong bài viết với tiêu đề “High battery consumption”, thành viên diễn đàn Samsung cho biết chiếc điện thoại bị ảnh hưởng trong trường hợp này là Galaxy S23 Ultra. Theo thông tin được cung cấp, pin Galaxy S23 Ultra bị tiêu thụ rất nhanh, ngay cả khi bật hoặc tắt hoàn toàn chế độ máy bay. Người dùng này cũng lưu ý rằng bản thân đã gỡ cài đặt một số ứng dụng mà bản thân nghi ngờ tạo ra lượng tiêu thụ không cân xứng ở chế độ nền, nhưng mọi thứ vẫn như cũ.



Galaxy S23 Ultra là mẫu smartphone ghi nhận gặp sự cố nhiều nhất DIGITALTRENDS

Sự cố dường như ảnh hưởng đến phần lớn Samsung đã nhận được bản cập nhật mới nhất từ công ty, mặc dù chủ sở hữu Galaxy S23 Ultra là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Với việc mới phát hành vào đầu năm ngoái và đi kèm pin 5.000 mAh, vì vậy sẽ không thể có chuyện pin nhanh chóng cạn kiệt như vậy. Điều này có thể chỉ bắt nguồn từ bản cập nhật khi các thuật toán tối ưu hóa kém có thể tăng tốc mức tiêu thụ năng lượng.

Đối mặt với vấn đề này, một số người dùng đã cố gắng gợi ý với yêu cầu trước tiên là thực hiện một bài kiểm tra chẩn đoán, và nếu mọi thứ ổn thỏa, người dùng sẽ phải khôi phục dữ liệu điện thoại về cài đặt gốc nhằm giải quyết các bản cập nhật không tốt và gây ra lỗi trong hiệu suất của thiết bị.

Đưa máy về chế độ nhà máy để phục hồi hiệu năng của pin CHỤP MÀN HÌNH

Để thực hiện việc đưa điện thoại Samsung về cài đặt gốc, người dùng hãy truy cập vào Settings > More options > General > Administration và nhấn vào Reset. Chọn tùy chọn Reset to defaults, sau đó vuốt xuống và chạm vào Reset trước khi xác nhận bằng Delete All.

Hãy đảm bảo trước khi thực hiện cần sao lưu dữ liệu để không bị mất hình ảnh và video. Pin điện thoại Galaxy sẽ hoạt động bình thường trở lại.