Bản cập nhật One UI 5.1 gây sụt pin thiết bị Galaxy

One UI 5.1 - phiên bản giao diện người dùng cho thiết bị Android mới nhất từ Samsung đang vướng một số báo cáo về tình trạng sụt pin sau khi cập nhật. Trên trang hỗ trợ của Samsung Ý, chủ nhân của một chiếc Galaxy S22 Ultra khẳng định nếu có thể hạ cấp phiên bản One UI, anh sẵn sàng làm không do dự sau khi thời gian sử dụng thiết bị giảm từ 7 tiếng xuống còn khoảng 4 tiếng ở bản 5.1

One UI 5.1 được ra mắt cùng với dòng Galaxy S23 series Sammobile

Diễn đàn Reddit cũng ghi nhận tình trạng tương tự khi người dùng máy Galaxy S22+ (mẫu chạy chip Samsung Exynos) phản ánh mức sụt giảm pin sau khi cập nhật phiên bản One UI 5.1. Nhiều thành viên khác sử dụng các model thuộc Galaxy S22 series cũng thắc mắc khi thời lượng sử dụng hằng ngày kém hơn so với trước. Nhưng bên cạnh đó, One UI 5.1 lại cải thiện tình trạng tụt pin khi để qua đêm, giảm từ 3% xuống còn 1%.

Không chỉ gây sụt pin, một số chủ máy còn cho biết thiết bị dễ trở nên nóng hơn bình thường. Tuy nhiên, đây có thể là hiện tượng không đáng lo ngại và người dùng phải kiên nhẫn để vấn đề được cải thiện sau khi cập nhật máy. Thành viên có nickname RoboWarrior44 nói: "Sau khi quan sát các bản cập nhật, thường thì thời gian sử dụng máy lúc đầu sẽ giảm nhưng dần khá lên sau vài ngày. Hy vọng điều tương tự cũng diễn ra lần này". Nguyên nhân có thể do One UI 5.1 cần thời gian để tối ưu với hoạt động của máy sau khi được cài đặt.

Một trong những ứng dụng bị phát hiện tiêu hao nhiều điện năng hơn ở phiên bản One UI 5.1 là phần mềm bàn phím Samsung Keyboard (mặc định của máy). Theo tư vấn từ nhân viên hỗ trợ trực tuyến của Samsung, người dùng nên xóa bộ nhớ tạm và dữ liệu của ứng dụng này rồi khởi động lại máy. Nhưng việc này đồng thời xóa luôn các gói ngôn ngữ hay thiết lập giao diện bàn phím của người dùng trước đó. Một giải pháp khác đơn giản hơn là sử dụng phần mềm bàn phím khác.

Hiện Samsung chưa phản hồi chính thức về phản ánh trên các diễn đàn. Nếu qua thời gian ngắn sử dụng mà tình trạng không được khắc phục, nhà sản xuất Hàn Quốc có thể tung ra bản cập nhật mới để xử lý tình trạng trên.