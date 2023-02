Vì sao Galaxy S23 512 GB mất gần 60 GB dung lượng có sẵn?

Theo Neowin, các báo cáo mới đây cho biết One UI 5.1 trên dòng Galaxy S23 chiếm đến hơn 57 GB bộ nhớ trong. Nhiều người cho rằng việc có quá nhiều bloatware của Samsung là nguyên nhân gây ra vấn đề. Sau đó, một người dùng Twitter có tên Golden Reviewer đã giải thích lý do tại sao kích thước cài đặt hệ điều hành trên các thiết bị này quá lớn. Người này cho biết, điều đó một phần bắt nguồn từ việc thông số hiển thị thấp hơn 7% so với thông số kỹ thuật do chuyển đổi từ hệ nhị phân sang SI, trong đó 1.024 byte sẽ được viết thành 1.000 byte.



Dung lượng thực tế trên Galaxy S23 512 GB chỉ là 477 GB REUTERS

Đó là lý do tại sao smartphone 512 GB chỉ có 477 GB dung lượng lưu trữ. Tất nhiên, con số chênh lệch này sẽ khác đối với mức dung lượng khác, chẳng hạn một thiết bị có bộ nhớ trong 128 GB sẽ chỉ có sẵn khoảng 119 GB.

Kết quả là, những gì Samsung dường như đang làm ở đây là kết hợp sự khác biệt đó như một phần của bộ nhớ hệ thống khiến người dùng bối rối. Nói cách khác, dung lượng lưu trữ bị mất trong trường hợp của Galaxy S23 512 GB sẽ vào khoảng 35 GB sau khi lấy 512 GB (dung lượng quảng cáo) trừ 477 GB (dung lượng thực tế), còn kích thước cài đặt One UI thực tế của Galaxy S23 Ultra là khoảng 22 GB sau khi lấy 57 GB trừ cho 35 GB.

Như vậy, Galaxy S23 512 GB sẽ hiển thị dung lượng lưu trữ 512 GB với hệ thống tập tin chiếm dụng 60 GB thay vì hiển thị 477 GB và kích thước cài đặt thực tế. Dẫu vậy, kích thước cài đặt này trên Galaxy S23 vẫn cao hơn so với 10 GB trên Galaxy S22 Ultra vào năm ngoái. Trong khi đó, kích thước hệ điều hành Android trên Pixel 7 chiếm khoảng 6 GB.