Theo đó, tại phiên làm việc ngày 24.6 của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm 119 ủy viên.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII ra mắt đại hội ẢNH: ĐÌNH HUY

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII diễn ra vào tối 24.6 đã bầu 25 ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII và Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII.

Theo kết quả bầu cử, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư thường trực Trung ương Đoàn.

Ba nhân sự được bầu giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn gồm: anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên, Trưởng ban Công tác hội quần chúng, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng hoa chúc mừng và cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh cùng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII ẢNH: ĐÌNH HUY

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 17 ủy viên; bầu anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XIII.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nhấn mạnh, tập thể Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới nhận thức rằng đây thực sự là vinh dự to lớn nhưng cũng là nhiệm vụ, trách nhiệm nặng nề.

Anh Bùi Quang Huy khẳng định, tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII xin hứa với đại hội và tuổi trẻ cả nước sẽ không ngừng tự tu dưỡng, tự rèn luyện bản thân về mọi mặt.

Luôn tiên phong, gương mẫu trong công tác, trong cuộc sống; gần gũi với thanh niên, sâu sát với cơ sở. Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: ĐÌNH HUY

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đoàn sẽ đoàn kết một lòng, tận tâm tận lực cùng cán bộ, đoàn viên cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động. Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn; lấy đoàn viên, thanh niên làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển.

Đồng thời, dẫn dắt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có những bước phát triển mới, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

"Xứng đáng với niềm tin yêu sâu sắc và kỳ vọng to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với thế hệ trẻ; tiếp nối truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam", anh Bùi Quang Huy khẳng định.