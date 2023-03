Bắn chết người khi đòi tiền giúp cháu, bị tuyên phạt 22 năm tù

Ngày 7.3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lỳ Chồng Nai (58 tuổi, ngụ xã Huồi Tụ, H.Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Lỳ Chồng Nai đã bắn chết người khi đòi tiền giúp cháu bất thành.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 2.2022, Lỳ Chồng Nai được người cháu gọi bằng cậu là Lầu Bá Trừ (36 tuổi, ngụ xã Mường Típ, H.Kỳ Sơn) gọi điện nhờ đi gặp ông H.V.C. (49 tuổi, ngụ xã Hữu Kiệm, H.Kỳ Sơn) để đòi lại tiền. Trừ nói trước đó đã "đặc cọc" ông C. nhờ mua ma túy nhưng ông C. không thực hiện.

Bị cáo Lỳ Chồng Nai tại tòa K.H.

Nai đồng ý và nhiều lần liên lạc hẹn gặp ông C. nhưng ông C. từ chối. Đầu tháng 4.2022, Nai tiếp tục hẹn gặp thì ông C. đồng ý. Khoảng 6 giờ ngày 6.4.2022, Nai hẹn gặp ông C. rồi mang theo 1 khẩu súng AK cùng Trừ đến khu vực rừng núi thuộc xã Phà Đánh, H.Kỳ Sơn.

Tại đây, Trừ hỏi tiền nợ thì ông C. nói chưa có và bỏ đi. Trừ kéo tay ông C. lại và nói "không trả, tao không cho về" nên hai bên giằng co nhau. Lúc này, Nai hướng nòng súng về phía người ông C. thì bị ông C. đá vào khẩu súng nhưng không trúng. Nai lập tức bóp cò khiến đạn trúng vào ngực, bụng làm ông C. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Trừ và Nai bỏ chạy. Nai về cất giấu súng ở phía sườn núi, sau nhà.

Khu vực nơi phát hiện thi thể ông C. C.T.V.

9 ngày sau, người đi rừng phát hiện thi thể ông C. đang phân hủy liền báo với cơ quan chức năng. Công an điều tra xác định, thi thể là ông C. người đã mất tích nhiều ngày trước đó. Ngày 2.5.2022, Lỳ Chồng Nai đến công an đầu thú.

Về nguồn gốc khẩu súng, bị cáo Nai khai mua của một người Lào nhưng khi tòa hỏi về mục đích mua súng thì Nai không trả lời.

Tòa tuyên phạt Lỳ Chồng Nai 20 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; buộc bị cáo Nai bồi thường cho gia đình bị hại 254 triệu đồng.

Trong vụ án bắn chết người khi đòi tiền bất thành, Lầu Bá Trừ đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, truy bắt để xử lý sau.