Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Phú phát miễn phí 10 tấn rau củ cho dân

Lê Lâm
Lê Lâm
15/02/2026 09:29 GMT+7

Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Phú (Đồng Nai) vận động 10 tấn rau củ từ Lâm Đồng, phát miễn phí cho bà con trên địa bàn.

Sáng 15.2 (tức ngày 28 tháng chạp năm Ất Tỵ), Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Phú (Đồng Nai) tổ chức gian hàng 0 đồng, phát rau củ miễn phí cho bà con nhân dân.

Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Phú phát rau củ miễn phí cho bà con khó khăn - Ảnh 1.

Gian hàng 0 đồng của Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Phú

ẢNH: BÁ LỢI

Theo đó, hơn 10 tấn rau củ quả các loại như: su hào, cà chua, bí đỏ, cà tím, cải xanh… được các cán bộ chiến sĩ của đơn vị phân loại, đóng thành từng phần để sẵn, người dân có nhu cầu lần lượt đến lấy về sử dụng.

Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Phú phát rau củ miễn phí cho bà con khó khăn - Ảnh 2.

Người dân xếp hàng nhận rau củ miễn phí

ẢNH: BÁ LỢI

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ sáng sớm, rất đông người dân trong và ngoài xã đến với gian hàng để nhận rau củ. Mọi người đến xếp hàng ngay ngắn và lần lượt nhận, ai cũng có phần.

Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Phú phát rau củ miễn phí cho bà con khó khăn - Ảnh 3.

Các cán bộ, chiến sĩ đang phân loại, bỏ vào túi để phát tặng bà con

ẢNH: BÁ LỢI

Ông Trần Công, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Phú, cho biết đơn vị tổ chức gian hàng rau xanh 0 đồng nhằm sẻ chia phần nào khó khăn với bà con, nhất là những gia đình còn nhiều vất vả trong cuộc sống. Số rau này được người dân ở tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ.

Tin liên quan

Người dân TP.HCM được đi xe buýt miễn phí 3 ngày tết

Người dân TP.HCM được đi xe buýt miễn phí 3 ngày tết

Từ mùng 1 đến mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công ty Phương Trang (FUTA Bus Lines) triển khai chương trình miễn phí 100% vé xe buýt trên 77 tuyến tại TP.HCM, áp dụng cho tất cả hành khách.

Khám phá thêm chủ đề

xã Tân Phú Gian Hàng 0 Đồng Phát rau củ miễn phí Đồng Nai Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Phú Gian hàng rau 0 đồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận