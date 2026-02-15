Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Phú phát miễn phí 10 tấn rau củ cho dân

Sáng 15.2 (tức ngày 28 tháng chạp năm Ất Tỵ), Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Phú (Đồng Nai) tổ chức gian hàng 0 đồng, phát rau củ miễn phí cho bà con nhân dân.

Gian hàng 0 đồng của Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Phú ẢNH: BÁ LỢI

Theo đó, hơn 10 tấn rau củ quả các loại như: su hào, cà chua, bí đỏ, cà tím, cải xanh… được các cán bộ chiến sĩ của đơn vị phân loại, đóng thành từng phần để sẵn, người dân có nhu cầu lần lượt đến lấy về sử dụng.

Người dân xếp hàng nhận rau củ miễn phí ẢNH: BÁ LỢI

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ sáng sớm, rất đông người dân trong và ngoài xã đến với gian hàng để nhận rau củ. Mọi người đến xếp hàng ngay ngắn và lần lượt nhận, ai cũng có phần.

Các cán bộ, chiến sĩ đang phân loại, bỏ vào túi để phát tặng bà con ẢNH: BÁ LỢI

Ông Trần Công, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Phú, cho biết đơn vị tổ chức gian hàng rau xanh 0 đồng nhằm sẻ chia phần nào khó khăn với bà con, nhất là những gia đình còn nhiều vất vả trong cuộc sống. Số rau này được người dân ở tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ.