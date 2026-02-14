Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Người dân TP.HCM được đi xe buýt miễn phí 3 ngày tết

Thúy Liễu
14/02/2026 05:00 GMT+7

Từ mùng 1 đến mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công ty Phương Trang (FUTA Bus Lines) triển khai chương trình miễn phí 100% vé xe buýt trên 77 tuyến tại TP.HCM, áp dụng cho tất cả hành khách.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công ty Phương Trang (FUTA Bus Lines) triển khai chương trình miễn phí 100% giá vé xe buýt trên toàn bộ tuyến xe buýt do doanh nghiệp đang khai thác tại TP.HCM.

Theo kế hoạch điều chỉnh mới nhất, chương trình được áp dụng trong 3 ngày tết, từ ngày 17.2 đến hết ngày 19.2 (nhằm mùng 1 đến mùng 3 Tết Nguyên đán).

Trước đó, Phương Trang từng thông báo miễn phí vé xe buýt vào ngày 29 tháng chạp, tuy nhiên kế hoạch này đã được điều chỉnh và ngày 29 tết không còn thuộc thời gian áp dụng chương trình miễn phí.

Phương Trang miễn phí vé xe buýt từ mùng 1 đến mùng 3 tết 2026 - Ảnh 1.

3 ngày tết, người dân TP.HCM sẽ được đi xe buýt miễn phí

ẢNH: P.T

Phạm vi miễn phí vé xe buýt được triển khai trên 77 tuyến xe buýt do Chi nhánh buýt TP.HCM quản lý, bao gồm 69 tuyến xe buýt có trợ giá và 8 tuyến xe buýt không trợ giá. Đáng chú ý, trong số này có 46 tuyến xe buýt điện, góp phần thúc đẩy giao thông xanh, thân thiện với môi trường trong những ngày đầu năm mới.

Đối tượng áp dụng là tất cả hành khách sử dụng dịch vụ xe buýt Phương Trang trong thời gian chương trình diễn ra, không phân biệt độ tuổi hay loại hình sử dụng.

Việc miễn phí vé xe buýt dịp tết được kỳ vọng sẽ giúp người dân TP.HCM thuận tiện hơn trong việc đi lại, thăm hỏi, du xuân đầu năm. Đồng thời, góp phần giảm áp lực giao thông cá nhân và khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng trong các dịp cao điểm lễ, tết.

