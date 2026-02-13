Xe Phương Trang trung chuyển miễn phí tại các bệnh viện TP.HCM: Bệnh nhân vơi bớt nhọc nhằn

"Giờ tiện lắm, xe đón ngay bệnh viện"

Sáng một ngày cuối năm, rời trung tâm TP.HCM, phóng viên Báo Thanh Niên xuôi về phía đông thành phố, không khí tết dường như lắng lại trước cổng Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM (cơ sở 2, TP.Thủ Đức cũ).

Trên dãy ghế chờ nơi hành lang, chúng tôi gặp bà Dương Phan Thu Hằng (43 tuổi, quê Đồng Tháp). Đôi vai gầy, gương mặt hằn nét mệt mỏi, gần 3 năm nay, cuộc sống của bà gần như gói gọn trong những lần nhập viện, truyền hóa chất và các ca phẫu thuật kéo dài.

Sống chung với ung thư, mỗi tháng bà đều phải từ quê lên TP.HCM điều trị. "Từ dưới quê lên đây phải đi 3 chặng xe mới tới nơi, cực dữ lắm. Đợt tết này còn bon chen người nữa", bà ngán ngẩm.

Bệnh nhân sử dụng xe trung chuyển miễn phí đến Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cơ sở 2 để khám chữa bệnh ẢNH: HÀ THƯƠNG

Cách đó không xa, bà Hoàng Thúy (51 tuổi, quê Cần Thơ) cùng chung nỗi niềm: "Mỗi chuyến đi, chuyến về mất hơn 6 tiếng, nghĩ lại còn ám ảnh".

Với bà Thúy, mỗi lần tái khám là một lần lo toan. Trước đây, bà phải đặt trước xe ôm từ sớm, ra bến xe lên thành phố, rồi từ bến xe lại phải khó khăn lắm mới đến được bệnh viện; sau khi khám xong lại vội vã đặt xe ra bến để kịp chuyến xe khách về quê. Tính cả lượt đi lẫn về, tiền xe trung chuyển có khi còn hơn cả tiền vé xe khách.

"Hôm nào trời nắng còn đỡ, chứ gặp bữa mưa gió là cực lắm. Vừa mệt trong người, vừa lo trễ xe", bà nhớ lại.

Quầy vé Phương Trang trong khuôn viên Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 ẢNH: HÀ THƯƠNG

Thế nhưng, hành trình của những bệnh nhân nghèo như bà Hằng, bà Thúy nay đã bớt phần nặng nề khi có xe trung chuyển miễn phí đưa đón tận nơi.

Bà Thúy nở nụ cười hiếm hoi: "Giờ tiện lắm, xe đón ngay tại bệnh viện, đưa thẳng ra bến xe rồi về một mạch tới nhà. Vé thì con cháu đặt qua app, mà nay có thể mua trực tiếp tại quầy ở bệnh viện luôn".

Được biết, chương trình xe trung chuyển miễn phí cho bệnh nhân và bố trí văn phòng bán vé ngay trong bệnh viện vừa được Công ty Phương Trang triển khai tại TP.HCM.

Bà Trần Mai Quyên, Trưởng phòng Quảng cáo và tiếp thị Công ty Phương Trang, cho biết: "Chúng tôi từng chứng kiến nhiều cô chú lớn tuổi ở bệnh viện, tay xách nách mang hành lý cồng kềnh mà không biết làm sao ra bến xe. Có chú hỏi: 'Cô ơi cô, làm ơn chỉ cho tui xe nào ra bến xe miền Tây để tui mua vé về quê được vậy?', mà mắt chú ngấn lệ vì trên tay là hồ sơ với kết quả ung thư gan. Chính những hình ảnh đó cứ thôi thúc chúng tôi phải làm điều gì đó để bệnh nhân bớt khổ".

Nhiều người dân chờ xe trung chuyển miễn phí ở văn phòng Phương Trang tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 ẢNH: HÀ THƯƠNG

Quầy vé đặt trong bệnh viện: Bệnh nhân mua vé, đổi vé mọi lúc

Hiện nay, Phương Trang đã đặt văn phòng tại một số bệnh viện trên địa bàn TP.HCM, gồm: Bệnh viện Từ Dũ (quận 1 cũ), Bệnh viện Thống Nhất (quận Tân Bình cũ), Bệnh viện Bình Dân (quận 3 cũ), Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM (huyện Bình Chánh cũ) và Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cơ sở 1 (ở quận Bình Thạnh cũ), Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cơ sở 2 (TP.Thủ Đức cũ) với mục đích phục vụ bệnh nhân và người nhà.

Tại đây, hành khách có thể mua vé trực tiếp trong khuôn viên bệnh viện, có thể đổi vé sớm hoặc trễ hơn phù hợp lịch hẹn của bác sĩ. Đến giờ khởi hành, xe trung chuyển sẽ đón ngay tại sảnh, đưa thẳng ra các bến xe để nối tuyến về các tỉnh.

Theo bà Trần Mai Quyên, việc "đấu nối" trực tiếp vào bệnh viện nhằm giải bài toán đi lại cho bệnh nhân từ các tỉnh xa lên TP.HCM điều trị.

Mùa cao điểm tết rất khó khăn vì vé khan hiếm, nhưng các cô chú đang điều trị nội trú thì rất thuận tiện trong việc mua vé về quê, có được giấy hẹn khám bệnh là ra quầy vé mua liền chuyến xe về quê ăn tết.

Với nhiều bệnh nhân, việc rút ngắn một chặng đường đi lại cũng giúp hành trình chữa bệnh bớt nhọc nhằn ẢNH: HÀ THƯƠNG

Chương trình hợp tác giữa Phương Trang và Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM được triển khai từ ngày 1.10.2025. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 lượt khách di chuyển từ bến xe vào bệnh viện (cả 2 cơ sở) khám bệnh, với hơn 200 lượt xe phục vụ. Ở chiều từ bệnh viện ra bến xe, con số cũng tương tự. Khách chủ yếu đến từ các tỉnh miền Trung, Tây nguyên, miền Tây...

"Để thực hiện chương trình này, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện từ phía các bệnh viện. Từ đó, góp phần hình thành mô hình kết nối thuận tiện giữa cơ sở y tế và hệ thống vận tải hành khách, giúp người bệnh hạn chế phải di chuyển qua nhiều chặng. Trong thời gian tới, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các bệnh viện", bà Quyên nói.