Gần năm tháng theo chồng từ Khánh Hòa vào TP.HCM chữa ung thư lưỡi, bà Dương Thị Gái đã bán đất, nhận tiền con cháu giúp đỡ. Khi tiền bạc vơi dần, bà tiếp tục tìm người nhờ cậy để lo thuốc men và từng bữa ăn cho chồng.

Với bà Dương Thị Gái, một suất cơm được hỗ trợ có thể giúp mình qua bữa. Nhưng chồng bà, ông Nguyễn Thanh Vân, mắc ung thư lưỡi, không ăn được như vậy. Ông cần cháo nấu riêng, chia thành nhiều cữ nhỏ, khoảng hai giờ ăn một lần.

Bà Dương Thị Gái theo chồng, ông Nguyễn Thanh Vân, từ Khánh Hòa vào TP.HCM điều trị ung thư lưỡi gần năm tháng nay. ẢNH: CÔNG KHỞI

Mua cháo ngoài tiệm, mỗi hũ 20.000 đồng, ngày nhiều cữ là khoản chi bà khó kham nổi. Bởi thế, căn bếp tại mái ấm lưu trú phía sau Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, cơ sở 2, trở thành nơi bà chuẩn bị những bữa ăn chồng có thể dùng được.

Bán đất chữa ung thư cho chồng, người vợ chật vật lo từng bữa cháo: “Không bỏ cuộc”

Đất đã bán, vẫn phải tìm người giúp để chữa bệnh ung thư

Theo bà Gái, tiền đi lại, thuốc men cho chồng đã hơn 200 triệu đồng. Gia đình bán đất, con cháu gom góp giúp thêm, người một triệu, người vài trăm ngàn đồng.

Hai con trai đều đã có gia đình, con còn nhỏ, khó thu xếp chăm cha. Bà là người ở bên ông mỗi ngày, lo từ bữa ăn đến sinh hoạt.

Tại mái ấm, người lưu trú được hỗ trợ miễn phí chỗ ở, ăn uống và đóng góp tiền điện, nước. Có bếp chung, bà Gái tự nấu cháo, xay nhuyễn đậu, thịt cho chồng. Phần hỗ trợ ấy giúp bà bớt chi phí trong thời gian điều trị kéo dài.

Bà Gái cùng người lưu trú chuẩn bị thực phẩm tại căn bếp của mái ấm.Chồng không ăn được cơm, bà phải nấu riêng và xay nhuyễn thức ăn. ẢNH: SẦM ÁNH

Dù đã xoay xở nhiều cách, tiền vẫn thiếu. Bà tiếp tục tìm đến những nơi có thể giúp đỡ. Kể về dự định nhờ người chở đến chùa xin hỗ trợ, bà nói dứt khoát khi được hỏi có bỏ cuộc hay không.

"Không! Không có bỏ cuộc, lo cho chú đến đâu hay đến đấy. Cô còn đi xin được, bà con á, thì cô cũng ráng, chứ không bỏ chú."

Ông Vân hiểu sự vất vả của vợ. Khi nói về những ngày được bà chăm sóc, ông nhắc cả những lúc mình nóng nảy, muốn việc gì cũng phải nhanh. Bệnh tật khiến ông bực bội trong người, và vợ là người đón nhận những lúc ấy.

"Nóng một chút, bà vợ cũng dễ thông cảm", ông chia sẻ.

Bà Gái mong còn tìm được sự giúp đỡ để tiếp tục lo cho chồng. Còn ông Vân, nếu sức khỏe khá hơn, chỉ muốn về nhà, trông cháu.

Gần hai năm theo con chữa bệnh ung thư

Cũng tại mái ấm, chị Nguyễn Thị Phương Anh từ Tây Ninh, thuộc địa bàn Long An trước đây, đưa con gái mắc ung thư máu lên TP.HCM điều trị gần hai năm nay. Chồng chị ở nhà làm hồ, chắt chiu tiền gửi lên cho con hóa trị.

Chị kể, gia đình từng suy sụp khi biết con mắc bệnh. Chị chưa từng nghĩ mình sẽ phải đặt chân vào bệnh viện ung bướu để đưa con đi chữa trị.

Ở bệnh viện, gặp những gia đình cùng cảnh, chị thấy đỡ tủi thân. Khi về nhà, nhìn con bệnh giữa những đứa trẻ khỏe mạnh, chị lại thương con nhiều hơn.

Chị Nguyễn Thị Phương Anh bên con gái đang điều trị ung thư máu.Chồng chị ở quê làm hồ để góp tiền chữa bệnh cho con. ẢNH: CÔNG KHỞI

Nơi lưu trú giúp con có bạn chơi, mẹ có người chia sẻ. Nhưng nỗi lo mất con vẫn theo chị trong từng ngày.

"Từ khi biết bé bệnh đến giờ, trong người mình khi nào cũng mang nặng một tâm lý: sợ bất cứ một ngày nào con rời xa mình", chị nói.

Điều chị mong nhất là con hợp thuốc, hết bệnh. Những dự tính khác của gia đình đều nhường chỗ cho việc chữa trị.

Mẹ con chị được mái ấm hỗ trợ chỗ ở, thực phẩm, tã và đồ dùng cần thiết. Bớt tiền sinh hoạt, gia đình dành thêm được một phần cho điều trị. Những khoản còn thiếu, chị tiếp tục tìm cách vay mượn.

"Cương vị của một người mẹ thì, cỡ nào mình cũng vay mượn lo cho con mình. Chứ nói bỏ thì chắc không ai bỏ được", chị chia sẻ.

Một chỗ ở để tiếp tục chăm nhau

Trong con hẻm phía sau bệnh viện, mái ấm là chỗ nương nhờ của những gia đình phải xa quê chữa bệnh. Có nơi nghỉ, có bếp nấu ăn, được đỡ đần những nhu yếu phẩm hằng ngày, người chăm bệnh bớt đi một phần gánh nặng.

Mái ấm phía sau Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, cơ sở 2,hỗ trợ chỗ ở, ăn uống cho người bệnh và thân nhân. ẢNH: CÔNG KHỞI

Với bà Gái, sự hỗ trợ ấy giúp bà có thể nấu cho chồng những bữa cháo vừa sức ăn. Với chị Phương Anh, đó là thêm điều kiện để ở bên con qua những đợt điều trị.

Ngày trở về vẫn chưa biết trước. Bà Gái còn lo cữ cháo tiếp theo, chị Phương Anh còn tìm cách thu xếp tiền chữa bệnh cho con. Giữa những điều chưa thể chắc chắn, họ vẫn giữ một lời hứa với người thân — còn có thể xoay xở thì còn tiếp tục.

Đón đọc kỳ 3, Người mẹ mất con vì ung thư dựng mái ấm, những chuyến xe miễn phí và những bữa cơm sẻ chia. Ai đang góp sức nâng đỡ người bệnh ngoài cánh cổng bệnh viện?