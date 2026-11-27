Bà Hồ Thị Gia Lý, người bán rau ở Đồng Tháp, thường một mình lên TP.HCM tái khám sau phẫu thuật ung thư vú. Chồng ở nhà làm ruộng, hai con làm công nhân khó xin nghỉ. Gia đình thu xếp để vừa có người chữa bệnh, vừa có người tiếp tục kiếm sống.

Trong lúc chờ đến 2 giờ chiều để siêu âm tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, cơ sở 2, bà thuê chiếc võng gần bệnh viện với giá 15.000 đồng. Kết quả xét nghiệm máu đã nhận, X-quang đã chụp, bà giữ bên mình để lát nữa đưa bác sĩ.

"Em cũng sợ, em sợ di căn", bà nói.

Bà Hồ Thị Gia Lý thuê võng gần bệnh viện để nghỉ trong lúc chờ đến giờ siêu âm. ẢNH: CÔNG KHỞI

Chiếc võng 15.000 đồng và những phận người trước cổng Bệnh viện Ung bướu

Điều trị ung thư: Bớt một người đi cùng, thêm người ở nhà làm việc

Sau lần mổ, bà Lý vẫn bán rau, dành tiền thuốc và trả dần món nợ điều trị. Chồng từng đi cùng khi bà phẫu thuật. Những chuyến tái khám sau này, bà tự đi để người nhà tiếp tục công việc. "Ở nhà không có người mần, rồi con thì mần công ty, xin nghỉ cũng không được", bà giải thích.

Bà Mạc Kim Thành, chủ quán nước gần bệnh viện, thường gặp những người từ xa đến từ 1–2 giờ sáng. Qua nhiều lần họ trở lại, bà nhận thấy người đi cùng cũng thưa dần. "Lần đầu đi khám còn có chồng, có con đưa đi. Điều trị kéo dài… rồi riết đi một mình", bà Thành kể.

Trước cổng bệnh viện, người bệnh và thân nhân xếp hàng chờ cơm từ thiện. Nhiều người là lao động nghèo từ các tỉnh. Ngoài chi phí điều trị, mỗi chuyến đi còn có tiền xe, tiền ăn, chỗ nghỉ. Một phần cơm được nhận cũng giúp bớt một khoản phải chi.

Người bệnh và thân nhân xếp hàng nhận cơm từ thiện trước cổng Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, cơ sở 2. ẢNH: SẦM ÁNH

Một số người dùng bữa ngay trên vỉa hè gần bệnh viện. ẢNH: CÔNG KHỞI

Khi người bệnh ung thư trở thành người chăm sóc

Với chị Huỳnh Thị Hoàng Oanh, ở phường Vườn Lài, TP.HCM, chẩn đoán ung thư năm 2015 khiến cuộc sống gia đình đảo lộn. Khi ấy, chị làm kế toán, chưa lập gia đình riêng, sống cùng ba má và là trụ cột kinh tế.

Đang khỏe mạnh, tất bật lo cho gia đình, chị phải nhập viện. Nỗi sợ bệnh tật đến cùng lo lắng về trách nhiệm của mình khiến chị suy sụp. Nhờ tiền dành dụm từ những năm đi làm và sự hỗ trợ của người thân, chị có điều kiện theo điều trị, trải qua phẫu thuật rồi những đợt hóa trị.

Bảy năm sau, mẹ chị được chẩn đoán ung thư tuyến ức. Chị Oanh trở thành người đưa mẹ đi chữa bệnh. Kinh nghiệm từng trải qua những đợt điều trị giúp chị hiểu và động viên mẹ.

Từng điều trị ung thư, chị Huỳnh Thị Hoàng Oanh tiếp tục đồng hành cùng mẹ khi bà mắc ung thư tuyến ức. ẢNH: CÔNG KHỞI





"Bản thân tôi đã là người bệnh ung thư, đã trải qua cái giai đoạn vô thuốc và điều trị… thành ra cũng động viên má", chị chia sẻ.

Theo chị Oanh, mẹ đã được phẫu thuật và trải qua sáu toa hóa trị. Trong cùng một gia đình, người từng cần chăm sóc nay lại đồng hành với người thân trên hành trình mình đã đi qua.

Tiền thuốc, tiền học từ những tờ vé số

Bà Tôn Thị Hoa, cũng ở phường Vườn Lài, nhận chẩn đoán ung thư buồng trứng năm 2021. Chồng mất, hai mẹ con sống trong nhà thuê. Điều khiến bà sợ nhất lúc ấy là nếu mình có chuyện gì, con trai đang tuổi đi học sẽ không còn người nuôi.

Trước khi mắc bệnh, bà làm công nhân. Sau đó, bà chuyển sang bán vé số để có thể điều chỉnh công việc theo sức khỏe. Mỗi tờ bán được, bà hưởng 1.000 đồng. Hôm khỏe, bà bán khoảng 300 tờ, kiếm 300.000 đồng. Hôm mệt, lượng bán còn hơn 100 đến 200 tờ.

Trong khi đó, tiền nhà, điện, nước mỗi tháng khoảng 2–3 triệu đồng. Tiền thuốc của mẹ, tiền học của con cũng trông vào những tờ vé số.

Bà Tôn Thị Hoa chuyển từ làm công nhân sang bán vé số sau khi mắc bệnh, làm nhiều hay ít tùy sức khỏe. ẢNH: SẦM ÁNH

Bà Hoa kể đã trải qua 16 toa hóa trị. Lo xong tiền cho toa này, bà lại chuẩn bị xoay xở cho toa tiếp theo. "Vì con á, mình cố gắng lên, cố gắng lên", bà nói về những ngày ấy.

Con trai bà nay học cao đẳng, biết đi làm phụ mẹ đóng học phí. Bà vẫn bán vé số và tái khám sáu tháng một lần. Từ ngày nhận chẩn đoán đến nay, điều bà từng lo sợ nhất đã phần nào vơi đi khi con dần trưởng thành.

Mong còn kịp lo cho con

Với bà Lý, mong muốn trong những lần tái khám cũng gắn với con. Bà hy vọng bệnh không di căn, mình còn sống thêm vài ba năm để nhìn con yên bề gia thất. "Gả con cái có chỗ đàng hoàng", người bán rau nói về việc bà muốn làm trong quãng thời gian ấy.

Trong lúc chờ khám, bà Lý lo bệnh di căn, mong còn thời gian lo cho các con. ẢNH: CÔNG KHỞI

Có người gọi ung thư là "căn bệnh tính bằng những cái Tết". Nhưng giữa những lần sum họp là bao việc người bệnh vẫn phải lo. Với chị Oanh, đó là đưa mẹ đi điều trị. Với bà Hoa, đó là kiếm tiền để con tiếp tục học. Với bà Lý, đó là bán rau trả nợ, dành tiền thuốc và chờ tin từ bác sĩ.

Hai giờ chiều, bà Lý sẽ trở vào viện. Còn lời hẹn nhìn con yên bề gia thất, bà vẫn mong mình đủ thời gian để thực hiện.

Đón đọc kỳ 2 "Phía sau bệnh viện", người vợ đã bán đất chữa ung thư cho chồng vẫn chật vật lo từng bữa cháo, người mẹ đồng hành cùng con mắc ung thư máu. Họ xoay xở ra sao trong những ngày xa nhà?