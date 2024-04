Bạn đọc Thanh Niên tiếp tục giúp bệnh nhi ung thư qua loạt bài 'Con muốn sống'

Nhiều bạn đọc Báo Thanh Niên đã gửi lời động viên tới mẹ con chị Nguyễn Thị Ngọc Thuy trong bài viết.

Bạn đọc Trần Minh Thuận viết: "Thương cho số phận ngặt nghèo của chị, chị đã rất mạnh mẽ để vượt qua những biến cố trong cuộc đời như vậy. Hy vọng gia đình chị sẽ có thật nhiều sức khỏe và may mắn. Cảm ơn Báo Thanh Niên đã đưa thông tin trong một bài viết hay".

Bạn đọc Trịnh Cường viết: "Lại một hoàn cảnh quá ngặt nghèo, quá không may. Cả mẹ và con của chị thì thật lòng quá bất hạnh, nhiều bạn đọc cũng cảm được nỗi đau của chị dù chỉ phần nào... Nghĩ qua bài viết, bạn đọc và các nhà hảo tâm sẽ đóng góp chia sẻ giúp đỡ chị... Cầu chúc chị và gia đình bình an, may mắn hơn".