Lương ngừng việc vì dịch Covid-19 được trả như thế nào?

Việc trả lương ngừng việc được quy định tại điều 99 bộ luật Lao động 2019, trong đó chia ra 2 trường hợp, nếu do lỗi của người sử dụng lao động (NSDLĐ) thì NLĐ được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động; nếu do lỗi của NLĐ thì người đó không được trả lương. Những NLĐ khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Đối với ngừng việc vì Covid-19, theo Công văn hướng dẫn số 264/QHLĐTL-TL ngày 15.7.2021 của Cục Quan hệ lao động và tiền lương, Bộ LĐ-TB-XH, trong trường hợp NLĐ phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như: NLĐ thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; do nơi làm việc hoặc nơi cư trú bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ; do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì NSDLĐ hoặc những NLĐ khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa quay trở lại doanh nghiệp làm việc thì tiền lương của NLĐ trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 điều 99 của bộ luật Lao động, cụ thể: