Tặng 700 túi an sinh, trị giá 420 triệu cho người dân tại Bình Dương và Đồng Nai

Hưởng ứng chương trình Triệu túi an sinh của Trung ương Đoàn, từ ngày 10 đến ngày 13.9.2021, Báo Thanh Niên phối hợp với Quỹ từ thiện Kim Oanh đã trao 700 túi an sinh ( trị giá 600.000 đồng/túi an sinh) cho các bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà, các hộ khó khăn, công nhân, người lao động bị mất việc ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Quỹ từ thiện Kim Oanh đã động viên tinh thần người dân, và trao tặng mỗi hộ gia đình một phần quà gồm gạo, nước mắm, dầu ăn, cá khô, gia vị, khẩu trang và đồng hồ đo nồng độ oxy SPO2.

Bà Đặng Thị Kim Oanh ( bìa phải) trao quà chương trình Triệu túi an sinh tại Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Ảnh: HẠO THIÊN

Ông Lê Văn Nam, là thợ xây dựng, hiện ngụ tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tình Bình Dương cho biết, do dịch phải ở nhà, không có việc làm, nhà có con nhỏ nên rất khó khăn, nhận được túi quà an sinh đầy đủ thế này thì ông rất vui và yên tâm.

Còn bà Hoàng Hương Giang, ngụ P. Hoá An, TP. Biên Hoà, Đồng Nai thì xúc động nói: “ Cảm ơn mọi người rất nhiều, túi quà này với tôi hiện nay là cả gia tài...”

Nhận được túi quà trong giai đoạn khó khăn này, mọi người ai cũng vui, nở nụ cười thật tươi khiến các thành viên trong đoàn như quên đi mệt nhọc, ai cũng mong đợi một ngày không xa sẽ không còn dịch bệnh Covid-19