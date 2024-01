Bán em ruột sang Trung Quốc, lãnh 12 năm tù

Ngày 15.1, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án mua bán người dưới 16 tuổi. Hai bị cáo bị buộc tội mua bán người trong vụ án là Ven Thị Hoài (20 tuổi, ngụ H.Kỳ Sơn, Nghệ An) và Cụt Thị Ngọc (27 tuổi, ngụ H.Quế Phong, Nghệ An).



Ven Thị Hoài (trái) và Cụt Thị Ngọc tại phiên tòa K.H

Nạn nhân trong vụ án là em V.T.K (14 tuổi, em ruột của Hoài) và M.T.N (14 tuổi, cùng ngụ H.Kỳ Sơn, Nghệ An).

Theo hồ sơ vụ án, năm 2022, Ven Thị Hoài làm công nhân tại tỉnh Thái Bình thì quen Cụt Thị Ngọc. Ngọc nhắn tin cho Hoài nói mẹ của Ngọc đang ở Trung Quốc, nếu Hoài tìm được các cô gái đưa sang Trung Quốc cho mẹ của Ngọc sẽ được trả tiền công hậu hĩnh.

Hoài trả lời có em gái 14 tuổi và được Ngọc hứa nếu đưa được em gái sang Trung Quốc sẽ được trả 30 triệu đồng tiền công và gia đình sẽ được nhận thêm 120 triệu đồng.

Ngọc sau đó chuyển cho Hoài 4,5 triệu đồng tiền "đặt cọc".

Ngày 29.6.2023, Hoài về quê, rủ em ruột của Hoài là V.T.K (14 tuổi) đi làm công nhân, được K. và bố mẹ đồng ý. Trước lúc hai chị em Hoài lên đường, em M.T.N (15 tuổi) cùng mẹ đến nhà Hoài chơi. Sau khi biết hai chị em Hoài sắp ra Bắc Giang làm việc, N. cũng xin đi theo để làm công nhân và được Hoài đồng ý.

Hoài gọi điện báo cho Ngọc đã tìm được hai cô gái và yêu cầu trả thêm tiền. Chiều 1.7.2023, Hoài đưa N. và K. ra đón xe khách để đưa 2 em này sang Trung Quốc bán thì bị Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, giải cứu và bắt giữ Hoài. Sau khi biết Hoài bị bắt, Ngọc về quê, đến Công an H.Kỳ Sơn xin đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Ngọc và bị cáo Hoài khai nhận hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối hận.

Hội đồng xét xử tuyên phạt mỗi bị cáo 12 năm tù, cùng về tội mua bán người dưới 16 tuổi.