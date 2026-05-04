Bạn gái kém 49 tuổi tiết lộ lý do chia tay thực sự với tài tử Tạ Hiền

Theo Sohu đưa tin ngày 3.5, Coco - bạn gái cũ của Tạ Hiền, đã trực tiếp lên tiếng về lý do kết thúc mối quan hệ từng thu hút sự chú ý của công chúng. Chia sẻ của cô nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội.

CoCo lần đầu chia sẻ công khai về lý do chia tay với Tạ Hiền trong một cuộc phỏng vấn gần đây Ảnh: Sohu

Chia tay không phải vì hết yêu

Coco cho biết, mối tình chênh lệch 49 tuổi giữa cô và nam tài tử Giang hồ long hổ đấu không kết thúc vì những ồn ào thường thấy như tranh chấp tài sản hay mâu thuẫn cá nhân. Nguyên nhân thực sự lại bắt nguồn từ một tình huống rất đời thường, đó là một lần cả hai cùng đi leo núi.

Theo lời kể, trong chuyến đi đó, Tạ Hiền tỏ ra đuối sức và buột miệng nói: "Tôi hơn em 40 tuổi, đừng coi tôi như người cùng tuổi". Câu nói tưởng chừng chỉ là lời than vãn nhất thời, nhưng lại phản ánh rõ sự chênh lệch về thể trạng giữa hai người. "Anh ấy có lẽ lúc đó đột nhiên ý thức được rằng thể lực của mình không còn như trước, có khoảng cách so với tôi, nên đã hy vọng tôi có một tương lai tốt hơn", CoCo chia sẻ.

Coco cho biết thêm, khi bước sang tuổi 80, Tạ Hiền bắt đầu đối mặt với sự suy giảm thể lực rõ rệt. Những hoạt động đòi hỏi sức bền như du lịch hay vận động trở nên khó khăn hơn với ông. Trong khi đó, cô khi ấy mới 33 tuổi, vẫn ở giai đoạn yêu thích cuộc sống năng động. Sự khác biệt về nhịp sống dần khiến cả hai không còn đồng điệu.

Một lần leo núi đã trở thành bước ngoặt khiến Tạ Hiền nhận ra sự khác biệt lớn về mặt thể lực với tình trẻ Ảnh: St Headline

Dù chưa từng có một cuộc trò chuyện chính thức về việc chia tay, Tạ Hiền đã thể hiện quyết định của mình bằng hành động. Ông chủ động khuyên Coco nên ra ngoài nhiều hơn, khám phá thế giới thay vì chỉ ở lại Hồng Kông. Lần cuối cùng hai người gặp nhau là vào năm 2018, trong một bữa ăn, khi ông gửi lời chúc cô sớm tìm được người phù hợp, đồng thời động viên cô tập trung vào sự nghiệp và mở rộng các mối quan hệ.

Trước khi chia tay, Tạ Hiền đã dành cho cô một cái ôm thật chặt và gửi gắm nhiều lời dặn dò. Nam tài tử nói với CoCo rằng: "Tứ ca sẽ luôn ở bên em. Nếu một ngày em gặp được một người đàn ông thật sự tốt, nhất định phải dẫn anh ta đến gặp tôi. Tôi đã gặp rất nhiều người, sẽ không cho phép ai đối xử tệ với em. Dù khi đó tôi không còn trên đời này, tôi cũng sẽ đứng lên từ một nơi khác để bảo vệ em nếu người đó không tốt".

CoCo cho biết nam tài tử 3X mong cô có một tương lai tốt đẹp hơn nên đã chủ động buông tay Ảnh: HK01

Nhắc lại mối quan hệ này, CoCo xúc động cho biết cả hai chưa từng làm điều gì khiến đối phương phải hối tiếc. Khi được hỏi có buồn hay không, cô thừa nhận vẫn có những lúc một mình rơi nước mắt. "Tôi đã gặp được một người yêu rất tốt trong cuộc đời. Tình cảm giữa chúng tôi giờ đây đã vượt qua tình yêu, trở thành một dạng tình thân và nó là điều vĩnh cửu", người đẹp 8X bày tỏ.

Trong buổi livestream, Coco cũng thẳng thắn cho biết quyết định chia tay xuất phát từ việc Tạ Hiền nhận ra khoảng cách về thể lực và tuổi tác. Theo cô, ông không muốn làm ảnh hưởng đến tuổi trẻ của mình. Không có tranh cãi, không lùm xùm, thậm chí cả việc chia tay cũng diễn ra một cách nhẹ nhàng.

Thời điểm công khai, mối quan hệ này từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Tuy nhiên, theo thời gian, cách hai người gắn bó lại khiến nhiều người phải suy ngẫm, bởi họ đến với nhau không ồn ào và khi buông tay cũng rất văn minh.