Bạn gái 'nhện nhí' Tom Holland diện trang phục Công Trí đọ sắc cùng Anne Hathaway

Trong đoạn phim quảng bá mang tên Unexpected Wonders của Bulgari, Zendaya xuất hiện bên cạnh “công chúa” Anne Hathaway. Khoảnh khắc ấn tượng này được quay tại Rome dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Paolo Sorrentino.

Trong không gian mang đậm tính nghệ thuật, hai người đẹp diện trang phục sang trọng, hút mắt, đeo trang sức đẳng cấp và nhảy múa trước ống kính. Dưới góc máy duy mỹ đậm ngôn ngữ điện ảnh, nữ diễn viên 26 tuổi thể hiện những động tác đầy phóng khoáng, tự do. Trang phục ôm vừa vặn cơ thể với phần cánh tay bằng tơ bồng bềnh, xuyên thấu giúp cô trở nên cuốn hút, bay bổng hơn bao giờ hết.

Đáng chú ý, thiết kế được Zendaya diện trong đoạn phim kể trên nằm trong bộ sưu tập CONG TRI Xuân Hè 2022 của nhà thiết kế Công Trí. Chiều cao 1,79m cùng thân hình mảnh mai, quyến rũ của người đẹp sinh năm 1996 được tôn lên khi diện mẫu bodysuit đen tuyền đến từ thương hiệu thời trang Việt Nam.

Thiết kế hút mắt với điểm nhấn nằm ở phần cổ khoét sâu, khoe khéo xương quai xanh thanh mảnh, quyến rũ của nữ diễn viên. Trang phục được phối vải tơ với lụa satin ở phần thân trên tạo nên vẻ đẹp mềm mại, bay bổng. Phần thân dưới được làm từ chất liệu faille giúp đứng phom, khoe trọn đôi chân thon dài đáng mơ ước của sao phim Spider-Man: No Way Home. Được biết, thiết kế này mất 56 tiếng để hoàn thiện.





Các thiết kế của Công Trí ngày càng trở nên quen thuộc với giới sao quốc tế, đặc biệt là ở Hollywood. Danh sách những ngôi sao từng là khách hàng của “anh cả làng mốt Việt Nam” mỗi lúc một dài với hàng loạt tên tuổi quen thuộc: Beyoncé, Miley Cyrus, Demi Lovato, Katy Perry, Jennifer Lopez… và mới nhất là Zendaya.

Zendaya sinh năm 1996, cô là ngôi sao trẻ có sự nghiệp thành công tại Hollywood. Người đẹp ra mắt hồi 2009 rồi được yêu mến trên màn ảnh với các bộ phim Shake It Up, K.C. Undercover của Disney. Cô cũng ghi dấu ấn với vai chính trong Euphoria đồng thời gây tiếng vang trên màn ảnh rộng qua nhiều tác phẩm: The Greatest Showman, Malcolm & Marie, Dune… Đặc biệt, ngôi sao 26 tuổi được biết đến nhiều nhất với vai MJ - bạn gái của “nhện nhí” Tom Holland trong loạt phim Người Nhện: Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home và Spider-Man: No Way Home. Năm 2022, Zendaya nằm trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time bình chọn.