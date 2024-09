Bạn gái tỉ phú Jeff Bezos bị kiện vì ăn cắp ý tưởng

Nhà báo Lauren Sánchez, hôn thê của tỉ phú Jeff Bezos vừa bị kiện bởi cô giáo yoga cũ ít ngày sau khi cô ra mắt cuốn sách thiếu nhi The Fly Who Flew to Space (tạm dịch: Con ruồi bay vào không gian).

Lauren Sánchez và cuốn sách thiếu nhi vừa ra mắt đầu tháng 9 ẢNH: PAGE SIX

Alanna Zabel, giáo viên yoga cũ của Lauren vừa gửi đơn khiếu nại cáo buộc nhà báo 54 tuổi ăn cắp ý tưởng cho cuốn sách mới ra mắt gần đây.

Alanna cho biết cô dạy riêng cho Lauren từ năm 2007 đến năm 2011. Cô đã thảo luận với nữ nhà báo trực tiếp và qua văn bản về ý tưởng cho cuốn sách trong suốt 16 năm.

Trong đơn khiếu nại, người hướng dẫn yoga khẳng định vào năm 2022, cô đã chia sẻ ý tưởng cụ thể về cuốn sách với bạn gái tỉ phú Jeff Bezos. Theo đó chủ đề chính là "con mèo bay tới sao Hỏa" cho cuốn sách thiếu nhi mang tựa đề Dharma Kitty Goes to Mars (xuất bản năm 2023). Cô khẳng định Lauren chỉ đơn giản đổi con mèo thành con ruồi làm nhân vật chính của cuốn sách.

Ngoài ra, cựu giáo viên yoga cũng tuyên bố đã liên lạc với hôn phu của Laure về việc sẽ trao tặng số tiền thu được từ việc bán sách Dharma Kitty Goes to Mars cho quỹ từ thiện do vị tỉ phú này sáng lập. Cô nói trợ lý cá nhân của nhà sáng lập Amazon xác nhận ông đã nhận được email.

Alanna Zabel và bìa cuốn sách của cô ẢNH: @aziamyoga, AMAZON

Cuốn sách của bạn gái tỉ phú Jeff Bezos vừa xuất bản vào ngày 10.9. Cô khẳng định bản thân có mối liên hệ cá nhân sâu sắc với cốt truyện. "Tôi vô cùng biết ơn vì câu chuyện này nắm giữ một phần trái tim tôi. Đó là sự tôn vinh việc vượt qua thử thách, niềm vui học tập và ước mơ vượt ra ngoài những vì sao", Lauren Sánchez nói.

Đây không phải lần đầu Alanna đe dọa sẽ có hành động pháp lý chống lại Lauren. Vào tháng 3 năm nay, cô đã gửi thư yêu cầu chấm dứt hợp đồng xuất bản cuốn sách The Fly Who Flew to Space khi nhà báo 54 tuổi lần đầu công bố thông tin về cuốn sách mới. Hiện tại cô đang tìm kiếm sự bồi thường thích hợp nhưng không cung cấp số tiền chính xác và đưa ra yêu cầu xét xử bằng bồi thẩm đoàn.