Chuyện tình 6 năm lãng mạn, say đắm của tỉ phú Jeff Bezos

Cặp tình nhân Jeff Bezos và Lauren Sánchez trao nhau nụ hôn ngọt ngào khi đứng trước đài phun nước Trevi ở Rome, Ý trước khi thưởng thức bữa tối lãng mạn vào thứ ba tuần này.

Tỉ phú và vợ sắp cưới trao nhau nụ hôn lãng mạn tại Rome PAGE SIX

Cặp đôi không ngại đám đông khách du lịch xung quanh. Họ tham gia vào truyền thống ném đồng xu xuống đài phun nước, sau đó quay mặt nhìn nhau và trao nhau nụ hôn. Tiếp đó, cả hai nắm tay nhau đi dọc con đường lát đá cuội đến địa điểm ăn tối. Các tay săn ảnh đã chụp lại vô số khoảnh khắc lãng mạn của tỉ phú Mỹ và nữ phóng viên nóng bỏng khi họ thưởng thức rượu vang, salad, bánh mì và nắm tay nhau trên bàn ăn.

Người sáng lập Amazon 60 tuổi mặc áo phông bó sát màu trắng khoe cơ bắp săn chắc, quần jean xanh nước biển và giày màu xám nhạt. Hôn thê của ông, Lauren 55 tuổi thu hút ánh nhìn với chiếc váy ngắn hở lưng màu đỏ, mang giày cao gót, tóc buộc cao làm nổi bật đôi hoa tai kim cương.

Jeff Bezos và Lauren Sánchez công khai hẹn hò từ năm 2019 và đính hôn vào tháng 5.2023 PAGE SIX

Vào cuối tuần trước, đôi uyên ương được chụp ảnh khi đang tắm nắng ở Sardinia, Ý cùng hai cặp đôi Katy Perry - Orlando Bloom và Leonardo DiCaprio - Vittoria Ceretti. Trước đó, Kim Kardashian cũng là khách mời trên chiếc siêu du thuyền trị giá 485 triệu USD, khi họ bắt đầu chuyến phiêu lưu mùa hè tại Hy Lạp.

Jeff và Lauren dành phần lớn mùa hè này để du lịch khắp châu Âu bằng du thuyền Koru. Theo Luxuo, con tàu này có ba boong ngoài trời, hai hồ bơi, một rạp chiếu phim, một số phòng chờ và nhiều khu vực kinh doanh. Điểm đặc biệt trên du thuyền này là đầu tượng Freyja, nữ thần tình yêu, sinh sản, chiến tranh và vàng của Bắc Âu với những nét tương đồng với Lauren.

Lauren Sánchez gây ấn tượng với vẻ ngoài sắc sảo, cuốn hút cùng thân hình khỏe khoắn, bốc lửa và thường mặc trang phục sexy INSTAGRAM NV

Jeff Bezos và Lauren Sánchez ở bên nhau từ năm 2018, công khai hẹn hò vào năm 2019 sau khi CEO Amazon ly hôn người vợ từng chung sống suốt 25 năm. Khi cả hai bắt đầu mối quan hệ tình cảm, ngôi sao truyền hình nổi tiếng này cũng đang ly hôn với người chồng doanh nhân đã chung sống 13 năm Patrick Whitesell.

Lauren và chồng cũ từng chụp ảnh cùng Jeff Bezos vào năm 2016 trong bữa tiệc ra mắt một bộ phim do Matt Damon sản xuất. Nam nghệ sĩ là khách hàng của Patrick và bộ phim được phân phối bởi Amazon của tỉ phú Mỹ. "Patrick và Lauren liên tục chia tay trong một khoảng thời gian và anh ấy biết họ đang hẹn hò", một nguồn tin nói với tờ People.

Cặp đôi tỉ phú và ngôi sao truyền hình gắn bó bền chặt suốt những năm qua. Họ cùng đi nghỉ dưỡng, du lịch, dành thời gian cho gia đình và cùng tham gia các hoạt động ủng hộ chống biến đổi khí hậu thông qua quỹ mà cả hai cùng điều hành. Cặp đôi không ngại dành cho nhau những lời có cánh và công khai thể hiện tình cảm với đối phương ở nơi đông người.

Lauren đăng ảnh cô chụp hôn phu lên trang cá nhân và nói rằng cô yêu thích việc Jeff vẫn làm việc trên chiếc bàn đầu tiên khi mới khởi nghiệp với Amazon INSTAGRAM NV

Lauren Sánchez sinh năm 1969, là ngôi sao truyền hình, phóng viên giải trí nổi tiếng tại Mỹ. Cô từng dẫn các chương trình như Good Day LA, Extra, So You Think You Can Dance, The View... Người mẹ ba con đóng vai khách mời trong các bộ phim The Longest Yard, The Day After Tomorrow, Fight Club và Ted 2. Ngoài ra, cô còn là một phi công chuyên đảm nhận các cảnh quay trên không và từng làm cố vấn cho bộ phim Dunkirk của Christopher Nolan.

Vào dịp sinh nhật 58 của Jeff Bezos, Lauren Sánchez chia sẻ rằng cô muốn thế giới nhìn ông qua con mắt của cô. Cô nói hầu hết mọi người biết đến Jeff vì sự thông minh thì cô nhìn thấy trái tim ông. "Người ta không thấy người đàn ông gạt bỏ mọi thứ sang bên để giúp một người bạn bị bệnh, người đàn ông dậy sớm làm bữa sáng cho các con, người luôn muốn mọi người cảm thấy vui vẻ, người có trái tim vô biên và khả năng yêu thương vô hạn. Đôi mắt tôi nhìn thấy điều này", cô viết.