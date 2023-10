Ban giám hiệu nhận trách nhiệm việc vận động học sinh xem phim 'Đất rừng phương Nam'

Tại buổi họp báo, bà Hồ Thị Ngọc Sương, Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Khởi (Q.1, TP.HCM), xác nhận trường có dự kiến phát hành thư ngỏ đến phụ huynh về việc xem phim Đất rừng phương Nam như một cách triển khai hoạt động trải nghiệm trong hoạt động giáo dục tại nhà trường. Thư ngỏ này mới chỉ triển khai đến giáo viên chủ nhiệm các lớp.



Bà Hồ Thị Ngọc Sương, Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Khởi, nhận trách nhiệm tại buổi họp báo BÍCH THANH

Sau khi nhà trường nắm bắt tình hình dư luận phản hồi đa chiều về bộ phim trong quá trình công chiếu nên đã dừng lại việc phát hành thư ngỏ và thu hồi toàn bộ thư ngỏ. Tuy nhiên, có một lớp do chưa kịp thời cập nhật thông tin từ Ban giám hiệu nên giáo viên chủ nhiệm đã đưa vào nhóm Zalo chung của giáo viên và phụ huynh học sinh trong lớp, dẫn đến việc thư ngỏ phát tán trên các trang mạng xã hội.

Hiện nay, nhà trường đã dừng hoạt động trải nghiệm tích hợp liên môn cho học sinh khối 8, 9 thông qua hình thức xem phim này.

Bà Ngọc Sương cũng cho biết: "Ban Giám hiệu nhà trường nhận toàn bộ trách nhiệm về sự sai sót này".

Về lý do dừng hoạt động này, bà Sương nói do các yếu tố như thời gian và thể thức phát hành văn bản chưa hoàn chỉnh, một phần do bộ phim có các ý kiến khác nhau và hoạt động chỉ tổ chức khi có ý kiến đồng thuận của tất cả học sinh. Khi nào có sự đồng thuận của toàn bộ phụ huynh thì nhà trường sẽ tổ chức hoạt động trải nghiệm.

Người đứng đầu Trường THCS Đồng Khởi cho hay đây là hoạt động trải nghiệm nằm trong kế hoạch giáo dục của nhà trường với nhiều hình thức khác nhau.

Nhà trường đã tin tưởng vào sự cho phép của các cơ quan chức năng khi cho trình chiếu bộ phim này tại TP.HCM và trên cả nước. Theo bà Sương, khi lên kế hoạch, nhà trường đã đưa hoạt động này vào tổ chức hướng đến mục tiêu tạo điều kiện cho học sinh tiếp xúc với bộ phim điện ảnh sau khi tham gia tiết đọc sách về tác phẩm này của nhà văn Đoàn Giỏi.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 16.10, trên các diễn đàn của phụ huynh học sinh lan truyền hình ảnh thư ngỏ của Trường THCS Đồng Khởi về việc tổ chức học sinh trải nghiệm tích hợp liên môn ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục địa phương và nghệ thuật bằng hoạt động xem phim Đất rừng phương Nam.

Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1 tổ chức họp báo về thông tin thư ngỏ vận động học sinh xem phim Đất rừng phương Nam của Trường THCS Đồng Khởi BÍCH THANH

Theo đó, phụ huynh học sinh khối 8, 9 Trường THCS Đồng Khởi nhận được thư ngỏ về hoạt động trải nghiệm tích hợp liên môn cho học sinh, trong đó có nội dung: "Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm với nhiều hình thức đa dạng, nay nhằm giúp học sinh tiếp cận việc đọc sách với tác phẩm "Đất rừng phương Nam" (nhà văn Đoàn Giỏi) thông qua điện ảnh để trải nghiệm, giáo viên nhóm ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục địa phương và nghệ thuật tổ chức tiết trải nghiệm liên môn ngoài nhà trường với chủ đề: "Vẻ đẹp quê hương - Cuộc sống muôn màu" nhằm khơi gợi những tình cảm tốt đẹp trong học sinh được tổ chức vào thứ ba, ngày 24.10 suất 8 giờ đến 10 giờ".

Từ những nội dung thư ngỏ và tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm, một phụ huynh học sinh bày tỏ ý kiến: "Chúng tôi ủng hộ hoạt động trải nghiệm, tiết học ngoài nhà trường để giúp học sinh gắn việc học với thực tiễn cuộc sống. Và có nhiều hình thức trải nghiệm, trong đó có hoạt động xem phim. Tuy nhiên riêng với việc cho học sinh trải nghiệm tích hợp liên môn ngữ văn, lịch sử, giáo dục địa phương, địa lý… bằng bộ phim Đất rừng phương Nam đang gây tranh cãi về các yếu tố, sự kiện lịch sử thì không phù hợp".

Phụ huynh này đặt câu hỏi: "Khi lên kế hoạch cho học sinh xem phim thì ban giám hiệu đã xem phim chưa, thấy có phù hợp cho hoạt động giáo dục hay không?".