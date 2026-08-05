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Giáo dục

Bàn giao nhiệm vụ hiệu trưởng Trường đại học Thủ Dầu Một, TP.HCM

Đỗ Trường
Đỗ Trường
Tiến sĩ Đoàn Ngọc Xuân được điều động tham gia Ban nghiên cứu phát triển TP.HCM và bàn giao nhiệm vụ hiệu trưởng cho Ban giám hiệu Trường đại học Thủ Dầu Một (TP.HCM).

Trường đại học Thủ Dầu Một (TP.HCM) vừa tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ hiệu trưởng giữa tiến sĩ Đoàn Ngọc Xuân (nguyên Hiệu trưởng) và Ban giám hiệu nhà trường để thực hiện quy trình công tác cán bộ, bổ nhiệm hiệu trưởng mới.

Theo đó, PGS-TS Ngô Hồng Điệp, Phó hiệu trưởng Trường đại học Thủ Dầu Một, thay mặt Ban giám hiệu nhận bàn giao nhiệm vụ hiệu trưởng từ tiến sĩ Đoàn Ngọc Xuân.

Bàn giao nhiệm vụ hiệu trưởng Trường đại học Thủ Dầu Một, TP.HCM- Ảnh 1.

Lễ bàn giao nhiệm vụ hiệu trưởng Trường đại học Thủ Dầu Một

ẢNH: NGA NGA

Trường đại học Thủ Dầu Một là trường công lập trực thuộc UBND TP.HCM (trước đây trực thuộc UBND tỉnh Bình Dương) hiện có quy mô 54 ngành đào tạo và trên 23.000 học viên, sinh viên theo học.

Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường đại học Thủ Dầu Một hiện nay gồm: PGS-TS Lê Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy; phó hiệu trưởng gồm 3 người: PGS-TS Ngô Hồng Điệp, TS Bùi Thanh Khiết và thạc sĩ, nghiên cứu sinh Vương Thế Hùng.

Mới đây, UBND TP.HCM có văn bản chấp thuận chủ trương giao 3 trụ sở cơ quan nhà nước cũ ở phường Phú Lợi (TP.HCM) để mở rộng Trường đại học Thủ Dầu Một.

Bàn giao nhiệm vụ hiệu trưởng Trường đại học Thủ Dầu Một, TP.HCM- Ảnh 2.

Ban giám hiệu Trường đại học Thủ Dầu Một tặng hoa tiến sĩ Đoàn Ngọc Xuân (giữa)

ẢNH: NGA NGA

Sau khi được giao thêm các trụ sở, Trường đại học Thủ Dầu Một hiện có 5 cơ sở gồm: Trụ sở chính tại số 6, đường Trần Văn Ơn (phường Phú Lợi, TP.HCM); Cơ sở 2 tại phường Thới Hòa (TP.HCM) và 3 cơ sở mới được bàn giao, gồm: Trụ sở cũ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Dương cũ tại số 60 đường Lê Thị Trung; Trụ sở cũ Sở GD-ĐT Bình Dương cũ tại số 3, đường Huỳnh Văn Nghệ và Trung tâm Văn hóa điện ảnh tại số 5, đường 30 Tháng 4 (cùng ở phường Phú Lợi, TP.HCM).

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