TP.HCM giao 3 trụ sở cơ quan nhà nước cũ làm trường đại học

Văn bản chấp thuận giao 3 trụ sở cơ quan nhà nước cũ làm Trường đại học Thủ Dầu Một (TDMU) do ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ký, giao các sở Tài chính, Quy hoạch Kiến trúc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM và các cơ quan chủ quản (của 3 trụ sở cũ) phối hợp thực hiện công tác quy hoạch, bàn giao.
Theo đó, đối với trụ sở cũ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 60 đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, TP.HCM) được giao cho TDMU sau khi trừ phần diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Quản lý dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương cũ (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM), có diện tích khoảng 1,07 ha.
Đối với trụ sở cũ Sở GD-ĐT Bình Dương cũ (số 3, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, TP.HCM) được giao cho TDMU nguyên hiện trạng trụ sở và đất có diện tích khoảng 0,56 ha.
Đối với Trung tâm Văn hóa điện ảnh (số 5, đường 30 Tháng 4, phường Phú Lợi, TP.HCM; nằm kế bên Trường đại học Thủ Dầu Một hiện hữu) có diện tích khoảng 1,13 ha cũng được chuyển giao làm trường.
Trường đại học Thủ Dầu Một (số 6, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Lợi, TP.HCM) có diện tích trên 5,11 ha, hiện có 23.000 sinh viên, học viên theo học.
TDMU là trường đại học công lập, đa ngành với quy mô 54 ngành đào tạo; mục tiêu đến năm 2030, được xây dựng thành cơ sở giáo dục định hướng ứng dụng chất lượng cao, tiếp cận các chuẩn mực khu vực (như mạng lưới bảo đảm chất lượng đại học Đông Nam Á - AUN-QA) và quốc tế (QS-Stars).
Tầm nhìn đến năm 2050, TDMU hướng tới mục tiêu lọt top 300 trường đại học tốt nhất Châu Á, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam bộ.
Tiền thân của Trường đại học Thủ Dầu Một là các cơ sở đào tạo giáo viên được hình thành từ năm 1976 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục của tỉnh Sông Bé sau ngày đất nước thống nhất.
Ngày 3.1.1976, Bộ Giáo dục quyết định thành lập cơ sở 5 của Trường cao đẳng sư phạm TP.HCM tại tỉnh Sông Bé để đào tạo giáo viên sư phạm từng bước phát triển về quy mô, chất lượng.
Đến năm 1979, cơ sở 5 Trường cao đẳng Sư phạm TP.HCM được bàn giao cho địa phương quản lý với tên gọi Trường Sư phạm cấp II Sông Bé; năm 1988 thành lập Trường cao đẳng Sư phạm Sông Bé, sau đó phát triển thành Trường cao đẳng Sư phạm Bình Dương.
Ngày 24.6.2009, Trường đại học Thủ Dầu Một chính thức được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường cao đẳng Sư phạm Bình Dương, mở ra giai đoạn phát triển mới với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương thời điểm đó.
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