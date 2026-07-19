TP.HCM giao 3 trụ sở cơ quan nhà nước cũ làm trường đại học

Văn bản chấp thuận giao 3 trụ sở cơ quan nhà nước cũ làm Trường đại học Thủ Dầu Một (TDMU) do ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ký, giao các sở Tài chính, Quy hoạch Kiến trúc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM và các cơ quan chủ quản (của 3 trụ sở cũ) phối hợp thực hiện công tác quy hoạch, bàn giao.

Trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Dương cũ nay giao làm Trường đại học Thủ Dầu Một ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo đó, đối với trụ sở cũ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 60 đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, TP.HCM) được giao cho TDMU sau khi trừ phần diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Quản lý dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương cũ (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM), có diện tích khoảng 1,07 ha.

Trụ sở Sở GD-ĐT Bình Dương (cũ) ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đối với trụ sở cũ Sở GD-ĐT Bình Dương cũ (số 3, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, TP.HCM) được giao cho TDMU nguyên hiện trạng trụ sở và đất có diện tích khoảng 0,56 ha.

Đối với Trung tâm Văn hóa điện ảnh (số 5, đường 30 Tháng 4, phường Phú Lợi, TP.HCM; nằm kế bên Trường đại học Thủ Dầu Một hiện hữu) có diện tích khoảng 1,13 ha cũng được chuyển giao làm trường.

Trung tâm Văn hóa điện ảnh ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trường đại học Thủ Dầu Một (số 6, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Lợi, TP.HCM) có diện tích trên 5,11 ha, hiện có 23.000 sinh viên, học viên theo học.

TDMU là trường đại học công lập, đa ngành với quy mô 54 ngành đào tạo; mục tiêu đến năm 2030, được xây dựng thành cơ sở giáo dục định hướng ứng dụng chất lượng cao, tiếp cận các chuẩn mực khu vực (như mạng lưới bảo đảm chất lượng đại học Đông Nam Á - AUN-QA) và quốc tế (QS-Stars).

Trụ sở Trường đại học Thủ Dầu Một ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tầm nhìn đến năm 2050, TDMU hướng tới mục tiêu lọt top 300 trường đại học tốt nhất Châu Á, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam bộ.