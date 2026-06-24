Tiền thân của Trường đại học Thủ Dầu Một là các cơ sở đào tạo giáo viên được hình thành từ năm 1976 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục của tỉnh Sông Bé sau ngày đất nước thống nhất.

Ngày 3.1.1976, Bộ Giáo dục quyết định thành lập Cơ sở 5 của Trường cao đẳng sư phạm TP.HCM tại tỉnh Sông Bé để đào tạo giáo viên sư phạm từng bước phát triển về quy mô, chất lượng.

Đến năm 1979, Cơ sở 5 Trường cao đẳng Sư phạm TP.HCM được bàn giao cho địa phương quản lý với tên gọi Trường sư phạm cấp II Sông Bé; năm 1988 thành lập Trường cao đẳng sư phạm Sông Bé, sau đó phát triển thành Trường cao đẳng sư phạm Bình Dương.

Tri ân các thầy cô giáo tại lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống Trường đại học Thủ Dầu Một ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ngày 24.6.2009, Trường đại học Thủ Dầu Một chính thức được thành lập trên cơ sở sở nâng cấp Trường cao đẳng sư phạm Bình Dương, mở ra giai đoạn phát triển mới với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương thời điểm đó.

Tiến sĩ Đoàn Ngọc Xuân, Hiệu trưởng Trường đại học Thủ Dầu Một, cho biết sau 17 năm xây dựng và phát triển, Trường đại học Thủ Dầu Một đã trở thành trường đại học công lập đa ngành, đa lĩnh vực với 54 ngành đào tạo trình độ đại học, 14 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, 1 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ, quy mô hơn 23.000 người học và đội ngũ 774 giảng viên, nhà khoa học.

"Đến nay, hơn 57.000 kỹ sư, cử nhân, kiến trúc sư, thạc sĩ và tiến sĩ đã tốt nghiệp từ nhà trường, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội của TP.HCM, khu vực Đông Nam bộ và cả nước", tiến sĩ Đoàn Ngọc Xuân cho hay.

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, cho rằng TP.HCM đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với quy mô, không gian và động lực tăng trưởng ngày càng lớn, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực. Trong bối cảnh đó, yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lực nghiên cứu, chuyển giao tri thức và đổi mới sáng tạo ngày càng trở nên cấp thiết.

Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tặng hoa chúc mừng Trường đại học Thủ Dầu Một ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Điều này đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục và đào tạo; trong đó, Trường đại học Thủ Dầu Một cần tiếp tục phát huy truyền thống, khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của thành phố trong kỷ nguyên phát triển mới", ông Huỳnh Thanh Nhân nhấn mạnh.

Dịp này, Trường đại học Thủ Dầu Một cũng tuyên dương, tri ân thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ và đội ngũ cán bộ, giảng viên đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, phát triển của nhà trường.