Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Điểm chuẩn Trường ĐH Thủ Dầu Một: Ngành cao nhất 26,86 điểm

Đỗ Trường
Đỗ Trường
23/08/2025 07:26 GMT+7

Ngày 23.8, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Thủ Dầu Một (TP.HCM) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025 của 40 ngành theo các phương thức xét tuyển. Theo đó, điểm chuẩn dao động từ 15 đến 26,86 điểm.

Theo thông báo của Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Thủ Dầu Một, điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025 của trường được xác định theo 4 phương thức xét tuyển, gồm: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo tổ hợp môn; Xét học bạ; Xét kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025; Xét kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2025.

Cụ thể, theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025. Điểm chuẩn dao động từ 15 đến 26,86. Điểm chuẩn bằng phương thức xét điểm thi THPT của trường có 27 ngành từ 20 điểm trở lên.

Trường đại học Thủ Dầu Một (TP.HCM) điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất 26,86 điểm - Ảnh 1.

Học sinh tìm hiểu tuyển sinh của Trường ĐH Thủ Dầu Một

ẢNH: L.N

Trong đó, ngành sư phạm ngữ văn có điểm chuẩn cao nhất với 26,86 điểm, tiếp đến là ngành truyền thông đa phương tiện với 25,75 điểm. Các ngành thuộc khối sư phạm, ngoại ngữ, kinh tế ghi nhận mức điểm chuẩn phổ biến từ 22 điểm đến 24,5 điểm.

Xét theo điểm học bạ THPT, phổ điểm chuẩn trải từ 15,75 đến 26,5 điểm. Trong đó, ngành truyền thông đa phương tiện có điểm chuẩn cao nhất với 26,5 điểm; kế đến là ngành toán học, marketing, logistics và quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn là 25,25 điểm. Nhiều ngành đào tạo khác duy trì mức điểm từ 22 đến 24,75 điểm.

Phương thức xét kết quả kỳ thi ĐGNL – ĐH Quốc gia TP.HCM 2025 theo thang điểm 1.200. Điểm chuẩn dao động từ 600 đến 1.030 điểm. Ngành cao nhất là truyền thông đa phương tiện với 1.030 điểm. Các ngành thuộc nhóm kinh tế, ngoại ngữ, tâm lý học dao động trong khoảng 890 đến 980 điểm.

 Điểm chuẩn bằng kết quả kỳ thi ĐGNL – Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2025 tính theo thang điểm 30, ghi nhận điểm chuẩn dao động từ 16 đến 26,75 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành truyền thông đa phương tiện với 26,75 điểm, các ngành khác dao động trong khoảng 19 đến 25 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của Trường ĐH Thủ Dầu Một

Stt

Tên ngành

Mã ngành (mã xét tuyển)

Điểm chuẩn trúng tuyển

của các phương thức tuyển sinh

Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

(Tổ hợp 3 môn, thang điểm 30)

Xét học bạ: Điểm trung bình các môn năm lớp 12

(Tổ hợp 3 môn, thang điểm 30)

Xét kết quả thi đánh giá năng lực Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2025

(Tổ hợp 3 môn, thang điểm 30)

Xét kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2025

(Thang điểm 1200)

1

Truyền thông đa phương tiện

7320104

25.75

26.5

26.75

1030

2

Âm nhạc

7210405

15

15.75

16

600

3

Du lịch

7810101

22.75

23.5

23.75

910

4

Thiết kế đồ họa

7210403

23.25

24

24.25

930

5

Sư phạm Ngữ văn

7140217

26.86

Không xét

Không xét

Không xét

6

Giáo dục Tiểu học

7140202

24.35

Không xét

Không xét

Không xét

7

Giáo dục Mầm non

7140201

24.2

Không xét

Không xét

Không xét

8

Giáo dục học

7140101

23

23.75

24

920

9

Toán học

7460101

24.5

25.25

25.5

980

10

Quản lý công nghiệp

7510601

22.25

23

23.25

890

11

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

7510605

24.5

25.25

25.5

980

12

Quản trị kinh doanh

7340101

22.25

23

23.25

890

13

Marketing

7340115

24.5

25.25

25.5

980

14

Thương mại điện tử

7340122

22.25

23

23.25

890

15

Tài chính - Ngân hàng

7340201

22.75

23.5

23.75

910

16

Kế toán

7340301

23

23.75

24

920

17

Kiểm toán

7340302

22

22.75

23

880

18

Kỹ thuật môi trường

7520320

15

15.75

16

600

19

Tâm lý học

7310401

22.75

23.5

23.75

910

20

Quan hệ quốc tế

7310206

18

18.75

19

720

21

Công tác xã hội

7760101

22.75

23.5

23.75

910

22

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

15

15.75

16

600

23

Quản lý nhà nước

7310205

23.25

24

24.25

930

24

Luật

7380101

22.75

23.5

23.75

910

25

Quản lý đất đai

7850103

15

15.75

16

600

26

Công nghệ thông tin

7480201

15.75

16.5

16.75

630

27

Kỹ thuật phần mềm

7480103

19.5

20.25

20.5

780

28

Kiến trúc

7580101

15

15.75

16

600

29

Kỹ thuật xây dựng

7580201

15

15.75

16

600

30

Công nghệ chế biến lâm sản

7549001

15

15.75

16

600

31

Ngôn ngữ Anh

7220201

22.25

23

23.25

890

32

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

24

24.75

25

960

33

Ngôn ngữ Hàn Quốc

7220210

22

22.75

23

880

34

Công nghệ sinh học

7420201

15

15.75

16

600

35

Hoá học

7440112

17.25

18

18.25

690

36

Công nghệ thực phẩm

7540101

15

15.75

16

600

37

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

21.25

22

22.25

850

38

Kỹ thuật điện

7520201

15.75

16.5

16.75

630

39

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

7520216

20.5

21.25

21.5

820

40

Kỹ thuật cơ điện tử

7520114

21.75

22.5

22.75

870

Điểm trúng tuyển trên là điểm không nhân hệ số và chưa tính điểm cộng, điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng. Thí sinh cộng điểm cộng, điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có) vào tổng điểm xét tuyển của thí sinh, nếu bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển của Trường ĐH Thủ Dầu Một công bố là thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. Đồng thời, nhà trường không quy định chênh lệch điểm giữa các tổ hợp môn (tất cả các tổ hợp môn được áp dụng chung một mức điểm).

Thí sinh trúng tuyển sẽ tiến hành làm thủ tục nhập học tại trường từ ngày 23.8 đến 30.8. Cụ thể: từ ngày 23.8 đến 17 giờ ngày 30.8, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống Bộ GD-ĐT. Đồng thời, sinh viên tiến hành thanh toán học phí và lệ phí nhập học bằng chuyển khoản, tải hình ảnh chứng từ để đối chiếu.

Từ ngày 24.8 đến 30.8, sau khi hoàn tất hai bước trên, tân sinh viên đến trực tiếp Trường ĐH Thủ Dầu Một để nộp hồ sơ, nhận giấy báo trúng tuyển, lịch học, tư vấn chỗ ở và mở tài khoản liên kết. Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, tân sinh viên đến trực tiếp trường để học theo lịch.

Tin liên quan

Điểm chuẩn Trường ĐH Phú Yên: Ngành sư phạm ngữ văn cao nhất

Điểm chuẩn Trường ĐH Phú Yên: Ngành sư phạm ngữ văn cao nhất

Trường ĐH Phú Yên thông báo mức điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2025 với ngành sư phạm ngữ văn cao nhất.

Điểm chuẩn ngành sư phạm hóa Trường ĐH Sư phạm TP.HCM lên tới 29,38

Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM: Điểm chuẩn khoa học máy tính lên tới 29,92 điểm

Khám phá thêm chủ đề

trường đại học thủ dầu một Điểm chuẩn TP.HCM Đại học Kết quả thủ tục nhập học Thủ Dầu Một phương thức xét tuyển điểm chuẩn ĐH 2025
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận