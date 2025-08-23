Điểm chuẩn Trường ĐH Thủ Dầu Một: Ngành cao nhất 26,86 điểm

Theo thông báo của Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Thủ Dầu Một, điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025 của trường được xác định theo 4 phương thức xét tuyển, gồm: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo tổ hợp môn; Xét học bạ; Xét kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025; Xét kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2025.

Cụ thể, theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025. Điểm chuẩn dao động từ 15 đến 26,86. Điểm chuẩn bằng phương thức xét điểm thi THPT của trường có 27 ngành từ 20 điểm trở lên.

Học sinh tìm hiểu tuyển sinh của Trường ĐH Thủ Dầu Một ẢNH: L.N

Trong đó, ngành sư phạm ngữ văn có điểm chuẩn cao nhất với 26,86 điểm, tiếp đến là ngành truyền thông đa phương tiện với 25,75 điểm. Các ngành thuộc khối sư phạm, ngoại ngữ, kinh tế ghi nhận mức điểm chuẩn phổ biến từ 22 điểm đến 24,5 điểm.

Xét theo điểm học bạ THPT, phổ điểm chuẩn trải từ 15,75 đến 26,5 điểm. Trong đó, ngành truyền thông đa phương tiện có điểm chuẩn cao nhất với 26,5 điểm; kế đến là ngành toán học, marketing, logistics và quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn là 25,25 điểm. Nhiều ngành đào tạo khác duy trì mức điểm từ 22 đến 24,75 điểm.

Phương thức xét kết quả kỳ thi ĐGNL – ĐH Quốc gia TP.HCM 2025 theo thang điểm 1.200. Điểm chuẩn dao động từ 600 đến 1.030 điểm. Ngành cao nhất là truyền thông đa phương tiện với 1.030 điểm. Các ngành thuộc nhóm kinh tế, ngoại ngữ, tâm lý học dao động trong khoảng 890 đến 980 điểm.

Điểm chuẩn bằng kết quả kỳ thi ĐGNL – Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2025 tính theo thang điểm 30, ghi nhận điểm chuẩn dao động từ 16 đến 26,75 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành truyền thông đa phương tiện với 26,75 điểm, các ngành khác dao động trong khoảng 19 đến 25 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của Trường ĐH Thủ Dầu Một

Stt Tên ngành Mã ngành (mã xét tuyển) Điểm chuẩn trúng tuyển của các phương thức tuyển sinh Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (Tổ hợp 3 môn, thang điểm 30) Xét học bạ: Điểm trung bình các môn năm lớp 12 (Tổ hợp 3 môn, thang điểm 30) Xét kết quả thi đánh giá năng lực Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2025 (Tổ hợp 3 môn, thang điểm 30) Xét kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2025 (Thang điểm 1200) 1 Truyền thông đa phương tiện 7320104 25.75 26.5 26.75 1030 2 Âm nhạc 7210405 15 15.75 16 600 3 Du lịch 7810101 22.75 23.5 23.75 910 4 Thiết kế đồ họa 7210403 23.25 24 24.25 930 5 Sư phạm Ngữ văn 7140217 26.86 Không xét Không xét Không xét 6 Giáo dục Tiểu học 7140202 24.35 Không xét Không xét Không xét 7 Giáo dục Mầm non 7140201 24.2 Không xét Không xét Không xét 8 Giáo dục học 7140101 23 23.75 24 920 9 Toán học 7460101 24.5 25.25 25.5 980 10 Quản lý công nghiệp 7510601 22.25 23 23.25 890 11 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 24.5 25.25 25.5 980 12 Quản trị kinh doanh 7340101 22.25 23 23.25 890 13 Marketing 7340115 24.5 25.25 25.5 980 14 Thương mại điện tử 7340122 22.25 23 23.25 890 15 Tài chính - Ngân hàng 7340201 22.75 23.5 23.75 910 16 Kế toán 7340301 23 23.75 24 920 17 Kiểm toán 7340302 22 22.75 23 880 18 Kỹ thuật môi trường 7520320 15 15.75 16 600 19 Tâm lý học 7310401 22.75 23.5 23.75 910 20 Quan hệ quốc tế 7310206 18 18.75 19 720 21 Công tác xã hội 7760101 22.75 23.5 23.75 910 22 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 15 15.75 16 600 23 Quản lý nhà nước 7310205 23.25 24 24.25 930 24 Luật 7380101 22.75 23.5 23.75 910 25 Quản lý đất đai 7850103 15 15.75 16 600 26 Công nghệ thông tin 7480201 15.75 16.5 16.75 630 27 Kỹ thuật phần mềm 7480103 19.5 20.25 20.5 780 28 Kiến trúc 7580101 15 15.75 16 600 29 Kỹ thuật xây dựng 7580201 15 15.75 16 600 30 Công nghệ chế biến lâm sản 7549001 15 15.75 16 600 31 Ngôn ngữ Anh 7220201 22.25 23 23.25 890 32 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 24 24.75 25 960 33 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 22 22.75 23 880 34 Công nghệ sinh học 7420201 15 15.75 16 600 35 Hoá học 7440112 17.25 18 18.25 690 36 Công nghệ thực phẩm 7540101 15 15.75 16 600 37 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 21.25 22 22.25 850 38 Kỹ thuật điện 7520201 15.75 16.5 16.75 630 39 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 20.5 21.25 21.5 820 40 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 21.75 22.5 22.75 870

Điểm trúng tuyển trên là điểm không nhân hệ số và chưa tính điểm cộng, điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng. Thí sinh cộng điểm cộng, điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có) vào tổng điểm xét tuyển của thí sinh, nếu bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển của Trường ĐH Thủ Dầu Một công bố là thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. Đồng thời, nhà trường không quy định chênh lệch điểm giữa các tổ hợp môn (tất cả các tổ hợp môn được áp dụng chung một mức điểm).

Thí sinh trúng tuyển sẽ tiến hành làm thủ tục nhập học tại trường từ ngày 23.8 đến 30.8. Cụ thể: từ ngày 23.8 đến 17 giờ ngày 30.8, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống Bộ GD-ĐT. Đồng thời, sinh viên tiến hành thanh toán học phí và lệ phí nhập học bằng chuyển khoản, tải hình ảnh chứng từ để đối chiếu.

Từ ngày 24.8 đến 30.8, sau khi hoàn tất hai bước trên, tân sinh viên đến trực tiếp Trường ĐH Thủ Dầu Một để nộp hồ sơ, nhận giấy báo trúng tuyển, lịch học, tư vấn chỗ ở và mở tài khoản liên kết. Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, tân sinh viên đến trực tiếp trường để học theo lịch.