Bán hàng TikTok, Shopee... có được dùng mỗi kênh một tài khoản ngân hàng?

Tại hội thảo 'Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới - Thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh', các cán bộ ngành thuế đã giải đáp nhiều thắc mắc thiết thực của người kinh doanh online. Trong đó, câu hỏi nhận được sự quan tâm lớn là: Khi bán hàng trên đa nền tảng như TikTok, Shopee, Lazada..., người bán có được dùng mỗi kênh một tài khoản ngân hàng riêng biệt, hay bắt buộc phải quy về một tài khoản duy nhất đã đăng ký với cơ quan thuế?