Không "cào bằng" quy định xuất hóa đơn

Phản hồi về lo ngại của các hộ kinh doanh quy mô nhỏ trước quy định lập hóa đơn cho từng đơn hàng, ông Mai Sơn làm rõ, quy định xuất hóa đơn điện tử áp dụng chung cho mọi doanh nghiệp và hộ kinh doanh thuộc đối tượng bắt buộc.

Tuy nhiên, quy định này có ngưỡng áp dụng cụ thể. "Đối với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, có doanh thu dưới 1 tỷ đồng thì chắc chắn không bắt buộc phải xuất hóa đơn. Việc xác định rõ ngưỡng quy định giúp tránh hiểu lầm rằng tất cả các hộ kinh doanh trên sàn đều phải thực hiện thao tác này," ông Sơn nhấn mạnh.

Vì sao dữ liệu sàn TMĐT đầy đủ, hộ kinh doanh vẫn phải xuất hóa đơn từng đơn hàng?

Dữ liệu sàn thương mại điện tử chưa thể thay thế hóa đơn điện tử

Nhiều hộ kinh doanh cho rằng các sàn thương mại điện tử hiện nay đã quản lý toàn bộ dòng tiền và dữ liệu giao dịch, do đó việc xuất thêm hóa đơn là chồng chéo. Giải đáp vấn đề này, Phó Cục trưởng Cục Thuế chỉ ra sự khác biệt về địa vị pháp lý giữa hai loại dữ liệu:

Dữ liệu sàn thương mại điện tử: Chủ yếu phục vụ quản lý đơn hàng, thanh toán và đối soát.

Hóa đơn điện tử: Là chứng từ hợp pháp, căn cứ để bảo vệ quyền lợi các bên, chứng minh nguồn gốc hàng hóa và thực hiện nghĩa vụ kế toán, thuế theo quy định pháp luật.

Ông Sơn khẳng định: "Dữ liệu hiện nay của sàn thương mại điện tử về mặt pháp lý chưa thể thay thế được dữ liệu của hóa đơn điện tử."