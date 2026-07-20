Bán hàng cả trực tiếp lẫn online, xuất hóa đơn thế nào?

Vấn đề vừa bán hàng tại cửa hàng truyền thống, vừa bán hàng trên kênh thương mại điện tử thì tính doanh thu và xuất hóa đơn điện tử như thế nào cho đúng là băn khoăn của không ít hộ kinh doanh.

Giải đáp vấn đề này tại hội thảo "Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới - Thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh" do Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ tổ chức chiều 20.7, ông Đặng Văn Thành, Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế thương mại điện tử (Cục Thuế, Bộ Tài chính), cho biết, theo Nghị định 68 năm 2026, doanh thu của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là tổng doanh thu trên tất cả các kênh bán hàng, bao gồm bán trực tiếp tại cửa hàng và bán qua các nền tảng, trong đó có sàn thương mại điện tử.

Doanh thu tính thuế của hộ kinh doanh là doanh thu tính trên mọi kênh bán hàng ẢNH: NGỌC THẮNG

Nếu thu tiền qua tài khoản thì phải tổng hợp từ các tài khoản ngân hàng, ví điện tử (nếu có). Đối với bán hàng trực tiếp, thu bằng tiền mặt thì phải tổng hợp khoản tiền mặt đó để đưa vào doanh thu.

Ông Thành khuyến cáo, hộ kinh doanh nên mở tài khoản riêng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điều này giúp xác định doanh thu chính xác hơn, đồng thời khi tổng hợp doanh thu để giải trình với cơ quan chức năng sẽ thuận lợi hơn.

"Đối với các khoản thu bằng tiền mặt, hộ kinh doanh nên có sổ sách theo dõi. Khi tổng hợp doanh thu sẽ tránh được tình trạng bỏ sót", ông Thành nói.

Liên quan đến xuất hóa đơn, theo ông Thành, hiện nay, hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở lên thuộc trường hợp bắt buộc phải xuất hóa đơn điện tử. Với hộ có doanh thu năm dưới 1 tỉ đồng, nếu có nhu cầu, có thể đăng ký với cơ quan thuế.

Về cách xuất hóa đơn, đối với phần bán hàng trực tiếp tại cửa hàng, xác định được người mua thì có thể xuất hóa đơn bình thường.

Đối với hàng bán trên sàn thương mại điện tử, nếu chưa có đầy đủ thông tin người mua, hộ kinh doanh có thể yêu cầu sàn, nền tảng cung cấp thông tin người mua, thông tin giao dịch để thực hiện xuất hóa đơn.

Ngoài ra, với hoạt động bán hàng trên sàn thương mại điện tử, các hộ kinh doanh cũng có thể ủy nhiệm cho sàn xuất hóa đơn thay.

Có thay đổi phương pháp tính thuế ngay trong năm?

Nhiều hộ kinh doanh băn khoăn, trường hợp doanh thu thực tế trong năm vượt ngưỡng doanh thu đang đăng ký, làm thay đổi phương pháp tính thuế thì hộ có phải chuyển đổi phương pháp tính thuế ngay trong năm hay được tiếp tục áp dụng đến hết năm?

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng ban Pháp chế của Cục Thuế, phát biểu tại hội thảo ẢNH: VGP/NHẬT BẮC

Ông Vũ Hồng Long, Phó trưởng thuế TP.Hà Nội, thông tin, theo quy định hiện hành, phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh được xác định trên cơ sở doanh thu thực tế, được thực hiện ổn định trong năm. Việc chuyển sang phương pháp tính thuế mới sẽ chỉ thực hiện từ năm tiếp theo khi có đủ điều kiện theo quy định.

Ví dụ, hộ kinh doanh đang đăng ký mức doanh thu năm dưới 3 tỉ đồng, nếu trong năm doanh thu của hộ vượt 3 tỉ đồng, thì năm sau (2027), hộ mới phải chuyển sang phương pháp tính thuế mới.

Cơ quan thuế khuyến nghị các hộ, cá nhân kinh doanh trong năm nếu dự kiến sẽ vượt ngưỡng doanh thu đã đăng ký, phải chuyển đổi phương pháp tính thuế thì nên chủ động chuẩn hóa lại sổ sách, hóa đơn chứng từ để ngay khi bước sang năm mới, việc áp dụng phương pháp tính thuế mới sẽ thuận lợi.

Về thực hiện nghĩa vụ thuế nói chung, bà Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng ban Pháp chế của Cục Thuế, lưu ý, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải xác định đúng khoản thu nhập, ngành nghề kinh doanh; tổng hợp đầy đủ doanh thu từ tất cả các kênh.

Ngoài ra, phải tổng hợp đầy đủ hợp đồng, dữ liệu giao dịch, những chứng từ được khấu trừ thuế để có thể đối soát, sao kê, phục vụ xác định chính xác nghĩa vụ thuế.

"Kinh doanh truyền thống hay trên sàn thương mại điện tử đều không làm thay đổi bản chất hoạt động. Người nộp thuế nên rà soát để kê khai trung thực, đầy đủ", bà Lan Anh nhấn mạnh.