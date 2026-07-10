Hộ kinh doanh, cá nhân bán hàng online khi nào phải xuất hóa đơn?

Nghị định số 254/2026 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán (gồm cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp...) phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng). Trừ các trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

Hộ kinh doanh, cá nhân bán hàng online phải xuất hóa đơn khi bán hàng nếu doanh thu trên 1 tỉ đồng/năm ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Đồng thời, Nghị định 254 quy định, thời điểm lập hóa đơn là lúc chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Hóa đơn điện tử phải theo định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán và quy định tại điều 10 Nghị định này, bảo đảm phản ánh đầy đủ, trung thực nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Người bán chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hóa đơn đã lập. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu hằng năm trên 1 tỉ đồng hoặc bán tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bắt buộc phải áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Đối với các hộ, cá nhân kinh doanh khác, nếu không thuộc diện bắt buộc nhưng có nhu cầu thì vẫn được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Với các quy định trên, từ đầu tháng 7 không phải các hộ kinh doanh, cá nhân khi bán hàng online đều phải xuất hóa đơn. Chỉ các hộ, cá nhân bán hàng online bắt buộc xuất hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế, nếu có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở lên. Thời điểm lập hóa đơn là khi chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Hộ kinh doanh, cá nhân bán hàng hóa có quyền yêu cầu chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số cung cấp thông tin người mua, thông tin liên quan đến giao dịch, thời điểm giao hàng và xác nhận trạng thái hoàn tất đơn hàng trên hệ thống để người bán lập hóa đơn điện tử theo quy định đối với trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ qua nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số.