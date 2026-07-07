Hộ kinh doanh được miễn thuế trong trường hợp nào?

Nghị định số 252/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành luật Quản lý thuế nêu rõ các trường hợp miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế (không phải nộp thuế), không chịu thuế. Trong đó, các trường hợp được miễn thuế, giảm thuế thuộc thẩm quyền của cơ quan thuế thực hiện theo quy định về thuế, pháp luật phí, lệ phí và pháp luật khác có liên quan; các trường hợp miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại các Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phú; miễn thuế, giảm thuế theo quy định của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Điều ước quốc tế khác. Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn đối với các trường hợp này. Song song, các cá nhân và hộ kinh doanh cũng được miễn thuế, giảm thuế.

Hộ kinh doanh, cá nhân được miễn tiền thuế trong một số trường hợp ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Cụ thể, các trường hợp miễn thuế theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 19 luật Quản lý thuế. Bao gồm, miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp hằng năm sau quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công trên hồ sơ quyết toán thuế từ 50.000 đồng trở xuống; Miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có số tiền thuế phải nộp trên hồ sơ khai thuế, hồ sơ quyết toán thuế từ 50.000 đồng trở xuống; miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có số tiền thuế phải nộp hằng năm từ 50.000 đồng trở xuống.

Cơ quan quản lý thuế tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế và trả thông báo tiếp nhận hoặc không tiếp nhận hồ sơ trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của người nộp thuế. Trường hợp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế đồng thời là hồ sơ khai thuế thì thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế là thông báo tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế.

Về thời hạn giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế thuộc thẩm quyền của cơ quan thuế thực hiện. Cụ thể, trường hợp cơ quan thuế xác định số tiền, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế thì trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế có quyết định, thông báo miễn thuế, giảm thuế hoặc thông báo lý do không được miễn hoặc giảm thuế. Thời hạn giải quyết hồ sơ không bao gồm thời gian người nộp thuế được giải trình, bổ sung thông tin tài liệu theo thông báo của cơ quan thuế. Trong trường hợp pháp luật thuế, phí, lệ phí và pháp luật khác có quy định người nộp thuế được tự xác định miễn thuế, giảm thuế thì cơ quan thuế không ban hành quyết định, thông báo miễn, giảm thuế hoặc thông báo lý do không được miễn thuế, giảm thuế.

Trường hợp hồ sơ của người nộp thuế có rủi ro cao thuộc trường hợp quy định tại luật Quản lý thuế thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế ban hành kết luận hoặc quyết định xử lý vi phạm khi kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, cơ quan thuế có quyết định, thông báo miễn thuế, giảm thuế hoặc thông báo lý do không được.

Trường hợp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được tiếp nhận theo cơ chế một cửa liên thông thì trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp pháp, đầy đủ, đúng mẫu quy định, cơ quan thuế thông báo số tiền được, miễn hoặc giảm thuế hoặc lý do không được trên thông báo nộp thuế gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông.