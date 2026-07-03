Nhiều thu nhập được miễn, giảm thuế

21 khoản thu nhập được miễn thuế

Theo luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2025, có 21 khoản thu nhập thuộc diện được miễn thuế. Chính sách này nhằm bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, đồng thời khuyến khích phát triển sản xuất, đầu tư, đổi mới sáng tạo và bảo vệ môi trường. Trong đó, có nhiều quy định tiếp tục giữ nguyên như trước đây. Chẳng hạn, nhóm thu nhập liên quan đến bất động sản giữa những người có quan hệ thân thích vẫn được miễn thuế, gồm thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế hoặc quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất tại VN. Hay thu nhập từ tiền gửi tiết kiệm, lãi trái phiếu chính phủ, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, thu nhập từ kiều hối… cũng được miễn thuế TNCN.

Nhiều điểm mới liên quan về thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 1.7 Ảnh: Ngọc Dương

Đồng thời, có một số quy định mới về các khoản thu nhập được miễn thuế mà người nộp thuế cần chú ý để được hưởng quyền lợi. Đó là thu nhập từ lợi tức cổ phần của thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, cá nhân là nông dân ký kết hợp đồng với doanh nghiệp tham gia "Cánh đồng lớn", trồng rừng sản xuất, nuôi trồng thủy sản; từ tiền lãi trái phiếu xanh; lãi trái phiếu chính quyền địa phương; tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ, tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép theo quy định của pháp luật; thu nhập của nhà đầu tư cá nhân, sáng lập viên doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo...

Song song đó, luật áp dụng miễn thuế TNCN trong thời hạn 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao hoặc công nghệ chiến lược theo quy định của pháp luật về công nghệ cao. Tương tự, miễn thuế đối với chuyển nhượng chứng chỉ quỹ mở thành lập theo pháp luật về chứng khoán được nắm giữ từ 2 năm trở lên kể từ ngày mua; giảm 50% thuế đối với lợi tức của nhà đầu tư cá nhân được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư bất động sản.

Đáng chú ý, luật Thuế TNCN 2025 cũng nâng ngưỡng chịu thuế từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng đối với những thu nhập tính thuế theo từng lần phát sinh. Đó là thu nhập từ trúng thưởng, từ tiền bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ nhận thừa kế hay quà tặng và thu nhập khác (bao gồm chuyển nhượng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon; chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá, chuyển nhượng tài sản số). Điều này có nghĩa số thuế mà cá nhân phải nộp sẽ ít hơn trước đây khi có những khoản thu nhập nêu trên.

Một thay đổi quan trọng khác là luật Thuế TNCN 2025 đã điều chỉnh biểu thuế TNCN lũy tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, tăng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc (mức giảm trừ đối với người nộp thuế được nâng lên 15,5 triệu đồng/tháng (tương ứng 186 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc được nâng lên 6,2 triệu đồng/tháng). Tương tự, nâng ngưỡng chịu thuế TNCN của cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh lên mức 1 tỉ đồng/năm. Những quy định về thu nhập tiền lương, tiền công của cá nhân và hộ kinh doanh này đã được áp dụng từ đầu năm 2026. Luật cũng bổ sung quy định khoản chi cho y tế, GD-ĐT của người nộp thuế, người phụ thuộc được giảm trừ vào thu nhập trước khi tính thuế theo mức do Chính phủ quy định. Như vậy sẽ có nhiều người nộp thuế TNCN trong năm nay được giảm thuế.

Đẩy nhanh hướng dẫn thi hành

Luật sư Trần Xoa, Giám đốc Công ty luật Minh Đăng Quang, nhận định việc nhiều chính sách miễn, giảm thuế được bổ sung là rất tốt cho người nộp thuế. Chẳng hạn, việc nâng ngưỡng chịu thuế từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng cho một số thu nhập như trúng thưởng, nhận quà tặng là phù hợp thực tế. Lớn hơn là các chính sách miễn, giảm thuế cho một số lĩnh vực, trong đó có liên quan đến khoa học công nghệ.

Đây là lần đầu tiên có chính sách miễn thuế TNCN dành riêng cho nhóm nhân lực công nghiệp, công nghệ số. Quy định này thể hiện rõ định hướng của nhà nước trong việc thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược, tạo lợi thế cho doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Quy định này cũng thể hiện chủ trương phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của nhà nước để tạo động lực phát triển kinh tế. Tương tự, việc cho phép khấu trừ chi phí y tế, giáo dục của người nộp thuế và người phụ thuộc cũng là bước tiến mới trong luật Thuế TNCN. Điều này giúp người nộp thuế yên tâm hoàn thành nghĩa vụ thuế sau khi đã chi tiêu thiết yếu cho bản thân và gia đình.

Tuy nhiên, hiện nay nghị định hướng dẫn thi hành luật Thuế TNCN 2025 vẫn chưa được chính thức ban hành. Do vậy, doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn khi áp dụng. Tương tự, luật giao Chính phủ quy định chi tiết một số ngưỡng áp dụng tính thuế khác như khoản chi cho y tế, GD-ĐT của người nộp thuế, người phụ thuộc được khấu trừ trước khi nộp thuế nhưng đến nay cũng chưa ban hành. Điều này vô hình trung có thể khiến người nộp thuế bị thiệt thòi.

"Giả sử với chi phí y tế được khấu trừ thì phải tuân thủ quy định về hóa đơn chứng từ. Nếu nghị định hướng dẫn chưa ban hành thì người nộp thuế không biết sẽ được khấu trừ bao nhiêu nên chưa biết có cần lấy hóa đơn để lưu giữ hay không. Giả sử cha mẹ của người nộp thuế đã bị ốm và xuất viện thì sau khi có quy định chi tiết cũng không thể quay trở lại bệnh viện để xin chứng từ, hóa đơn. Khi đó người nộp thuế sẽ không được khấu trừ chi phí này theo quy định, đồng nghĩa số thuế họ phải nộp sẽ cao hơn. Vì vậy, việc hướng dẫn và quy định chi tiết một số khoản thu nhập được miễn, giảm thuế hay ngưỡng chi phí được khấu trừ trong thuế TNCN là vấn đề cấp bách cần được Chính phủ ban hành càng sớm càng tốt để người dân, doanh nghiệp yên tâm thực hiện", luật sư Trần Xoa đề xuất.