Chính phủ chính thức gia hạn miễn, giảm thuế xăng dầu hết 30.9.2026

Nghị quyết kéo dài miễn giảm thuế xăng dầu này có hiệu lực từ ngày 1.7 đến hết ngày 30.9 năm nay.



Theo đó, Chính phủ kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026 và Nghị định số 72/2026 của Chính phủ đến hết ngày 30.9. Điều này đồng nghĩa với việc tiếp tục duy trì mức thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với một số mặt hàng xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu theo quy định hiện hành thêm 3 tháng.

Đồng thời, Nghị quyết cũng kéo dài thời gian áp dụng các chính sách về thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng quy định tại Nghị quyết số 19/2026 của Quốc hội đến hết ngày 30.9 đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Tuy nhiên, riêng với thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, mục 2 điều 3 của Nghị quyết 34 quy định vẫn thực hiện theo quy định của luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chính phủ chính thức cho gia hạn miễn giảm nhiều loại thuế liên quan xăng dầu ẢNH: TN

Đáng chú ý, Nghị quyết quy định trường hợp cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng dầu, Bộ Công thương sẽ chủ trì đề xuất điều chỉnh thời gian áp dụng (rút ngắn hoặc kéo dài), gửi Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thi hành Nghị quyết này.

Việc gia hạn được Chính phủ đưa ra trên cơ sở đánh giá diễn biến thị trường năng lượng thế giới, nhu cầu bảo đảm nguồn cung trong nước và mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Chính sách được kỳ vọng tiếp tục góp phần giảm chi phí nhiên liệu, vận tải, logistics và sản xuất kinh doanh, đồng thời hạn chế tác động đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong quý 3/2026.

Trước đó, Bộ Tài chính đã đề xuất kéo dài các chính sách ưu đãi thuế thêm 3 tháng nhằm duy trì mặt bằng giá xăng dầu ổn định, đa dạng hóa nguồn nhập khẩu và giảm áp lực lạm phát.